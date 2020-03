Sự nghiệp lừng lẫy của “huyền thoại nhạc rock” qua đời vì COVID-19

Thông tin Alan Merrill qua đời vì COVID-19 ở một bệnh viện ở New York được con gái của ông - Laura Merrill chia sẻ. Trên trang cá nhân, Laura cho biết, cô chỉ có 2 phút để nói lời tạm biệt với bố trước khi bị buộc phải rời đi. Ảnh: Dailymail Con gái của Alan Merrill bàng hoàng vì cô vừa mới dự concert của ông chỉ một vài tuần trước. Ảnh: Gia đình xã hội Huyền thoại nhạc Rock sinh năm 1951, tại thành phố The Bronx, bang New York, Mỹ. Ông là thành viên của ban nhạc rock The Arrows cùng tay trống Paul Varley và tay guitar Jake Hooker. Ảnh: Gia đình xã hội Alan Merrill chính là đồng sáng tác và ca sĩ thể hiện ca khúc nổi tiếng I Love Rock 'n' Roll phát hành năm 1975. Ảnh: Một thế giới Ông đã viết bài hát cho nhiều nghệ sĩ như: Lou Rawls, Rick Derringer, Freddie Scott, Joan Jett, Britney Spears, Runner, 5ive. Ảnh: Ngôi sao Cố ca sĩ kiêm nhạc sĩ xếp hạng nổi tiếng thứ 77.143 trên thế giới và thứ 1.187 trong danh sách Ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng. Ảnh: Một thế giới Khi ban nhạc The Arrows tan vỡ năm 1977, Alan Merrill tiếp tục hoạt động âm nhạc với vai trò nghệ sĩ solo. Ảnh: Một thế giới Joan Jett - ca sĩ nổi tiếng nhờ bản hit “I Love Rock 'n' Roll” năm 1982 vừa tỏ lòng tiếc thương Alan Merrill qua đời vì nhiễm COVID-19. Ảnh: Tiền Phong Sau sự ra đi của cha, con gái của Huyền thoại nhạc Rock khuyên mọi người nên ở nhà, không chỉ vì bản thân mà còn cho cả những người khác giữa tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: VTC Mời quý độc giả xem video "Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi ngắm hoa anh đào" Nguồn VTV24

