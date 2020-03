Chân dung "vua hài" Nhật Bản Ken Shimura qua đời vì Covid-19

"Vua hài" Nhật Bản Ken Shimura qua đời vì Covid-19 vào tối ngày 29/3. 9 ngày trước đó, ông nhập viện vì bị sốt và viêm phổi cấp. Sau đó, “vua hài” dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bác sĩ không rõ nguồn lây. Ảnh: VOV Trong những năm gần đây, sức khỏe của “vua hài” Ken Shimura không tốt. Năm 2018, ông cấp cứu vì bệnh gan. Đầu năm 2019, nam danh hài phẫu thuật Polyp đại trực tràng. Ảnh: Japan timesKen Shimura sinh năm 1950, là nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông khởi nghiệp với vai trò thành viên nhóm hài Drifters. Ảnh: VOV Nhóm hài 5 người Drifters của Ken Shimura từng gây tiếng vang tại Nhật Bản. Ông nổi tiếng qua nhiều vai diễn trên truyền hình được yêu thích như lãnh chúa Baka Tonosama và "ông chú kỳ dị" Henna Ojisan. Ảnh: Tiền Phong Ken Shimura có những chiêu hài gần gũi, dễ hiểu, đặc biệt là biểu cảm khuôn mặt đa dạng. Trong cuốn hồi ký, ông tiết lộ bản thân lấy cảm hứng từ diễn viên hài người Mỹ Jerry Lewis. Ảnh: Thời đại plus Ken Shimura được hậu bối mệnh danh là "Vua hài kịch" của Nhật. Danh tiếng của ông còn vượt ngoài Nhật Bản khi được khán giả Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ biết đến. Ảnh: Vietnamplus Trước khi qua đời vì Covid-19, vua hài ghi hình cho một số chương trình truyền hình đang lên sóng và từng dự kiến đóng phim vào tháng 4 tới đây. Ảnh: Thời đại plus Ken Shimura là nghệ sĩ đầu tiên trong làng giải trí Nhật bị nhiễm Covid-19 và qua đời vì căn bệnh này. Ảnh: Thời đại plus Mời quý độc giả xem video "TPHCM: Phong tỏa 2 chung cư có ca mắc Covid-19". Nguồn VTC Now

"Vua hài" Nhật Bản Ken Shimura qua đời vì Covid-19 vào tối ngày 29/3. 9 ngày trước đó, ông nhập viện vì bị sốt và viêm phổi cấp. Sau đó, “vua hài” dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bác sĩ không rõ nguồn lây. Ảnh: VOV Trong những năm gần đây, sức khỏe của “vua hài” Ken Shimura không tốt. Năm 2018, ông cấp cứu vì bệnh gan. Đầu năm 2019, nam danh hài phẫu thuật Polyp đại trực tràng. Ảnh: Japan times Ken Shimura sinh năm 1950, là nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông khởi nghiệp với vai trò thành viên nhóm hài Drifters. Ảnh: VOV Nhóm hài 5 người Drifters của Ken Shimura từng gây tiếng vang tại Nhật Bản. Ông nổi tiếng qua nhiều vai diễn trên truyền hình được yêu thích như lãnh chúa Baka Tonosama và "ông chú kỳ dị" Henna Ojisan. Ảnh: Tiền Phong Ken Shimura có những chiêu hài gần gũi, dễ hiểu, đặc biệt là biểu cảm khuôn mặt đa dạng. Trong cuốn hồi ký, ông tiết lộ bản thân lấy cảm hứng từ diễn viên hài người Mỹ Jerry Lewis. Ảnh: Thời đại plus Ken Shimura được hậu bối mệnh danh là "Vua hài kịch" của Nhật. Danh tiếng của ông còn vượt ngoài Nhật Bản khi được khán giả Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ biết đến. Ảnh: Vietnamplus Trước khi qua đời vì Covid-19, vua hài ghi hình cho một số chương trình truyền hình đang lên sóng và từng dự kiến đóng phim vào tháng 4 tới đây. Ảnh: Thời đại plus Ken Shimura là nghệ sĩ đầu tiên trong làng giải trí Nhật bị nhiễm Covid-19 và qua đời vì căn bệnh này. Ảnh: Thời đại plus Mời quý độc giả xem video "TPHCM: Phong tỏa 2 chung cư có ca mắc Covid-19". Nguồn VTC Now