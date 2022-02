Sự nghiệp của nghệ sĩ Tiến Hợi nhiều lần đóng vai Bác Hồ

Nghệ sĩ trang điểm Vương Đạm Thủy chia sẻ trên Vietnamnet, nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời vào 4h ngày hôm nay (10/2) sau thời gian bị bệnh. Ảnh: Dân Việt Theo Tiền Phong, nghệ sĩ Tiến Hợi sinh năm 1959, quê cha ông ở Nghệ An, quê mẹ ở Hà Nội. Ảnh: Lao động Các vở kịch nam nghệ sĩ từng tham gia gồm "Xin lĩnh án tử hình", "Vùng lạnh", Chùm hài "Oái oăm Đời!", "Sám hối", "Vòng đời", "Vị thánh trong mơ", "Những người con Hà Nội"…Ảnh: Zing Nghệ sĩ Tiến Hợi từng đóng phim truyền hình, điện ảnh: "Hà Nội - mùa đông 46", "Hẹn gặp lại Sài Gòn", "Hoa ban trắng", "Hoa ban đỏ", "Dãy bàn 4 người", "Cảnh sát hình sự", "Người phán xử", "Bi kịch chưa đặt tên". Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Tiến Hợi được xem là người nhiều lần đóng vai Bác Hồ nhất. Ảnh: Vietnamnet Lần đầu tiên nghệ sĩ Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ là vào năm 1987, khi đang công tác tại Đoàn Kịch Trường Sơn thuộc Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, ông tham gia vở kịch “Đêm trắng”. Ảnh: Zing Nam nghệ sĩ đã hơn 40 lần vào vai Bác Hồ trong các vở kịch và phim điện ảnh hay phim truyền hình và hàng trăm lần vào vai Bác trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm. Ảnh: Thời đại plus Khi hóa trang, nghệ sĩ Tiến Hợi có ngoại hình rất gần với Bác Hồ. Ảnh: Người lao động Trong cuộc phỏng vấn với Thời Đại Plus, nam nghệ sĩ cho biết: “May mắn tôi có một lợi thế, quê gốc ở TP. Vinh, Nghệ An, cách quê Bác gần 20km nên khi ngữ điệu, e giọng của Bác khá chuẩn”. Ảnh: Thời đại plus Năm 2013, nghệ sĩ Tiến Hợi được sách “Kỷ lục Guinness Việt Nam” xác nhận là “Nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ trong nhiều thể loại nhất”. Ảnh: Thời đại plus Nam nghệ sĩ từng đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1992 với vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở "Xin lĩnh án tử hình", huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc năm 2018 với vai ông Sinh trong vở “Vùng lành”. Ảnh: Môi trường và cuộc sống Xem video "Nghệ sĩ Tiến Hợi chia sẻ về sự nghiệp". Nguồn Vietnamnet

Nghệ sĩ trang điểm Vương Đạm Thủy chia sẻ trên Vietnamnet, nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời vào 4h ngày hôm nay (10/2) sau thời gian bị bệnh. Ảnh: Dân Việt Theo Tiền Phong, nghệ sĩ Tiến Hợi sinh năm 1959, quê cha ông ở Nghệ An, quê mẹ ở Hà Nội. Ảnh: Lao động Các vở kịch nam nghệ sĩ từng tham gia gồm "Xin lĩnh án tử hình", "Vùng lạnh", Chùm hài "Oái oăm Đời!", "Sám hối", "Vòng đời", "Vị thánh trong mơ", "Những người con Hà Nội"…Ảnh: Zing Nghệ sĩ Tiến Hợi từng đóng phim truyền hình, điện ảnh: "Hà Nội - mùa đông 46", "Hẹn gặp lại Sài Gòn", "Hoa ban trắng", "Hoa ban đỏ", "Dãy bàn 4 người", "Cảnh sát hình sự", "Người phán xử", "Bi kịch chưa đặt tên". Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Tiến Hợi được xem là người nhiều lần đóng vai Bác Hồ nhất. Ảnh: Vietnamnet Lần đầu tiên nghệ sĩ Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ là vào năm 1987, khi đang công tác tại Đoàn Kịch Trường Sơn thuộc Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, ông tham gia vở kịch “Đêm trắng”. Ảnh: Zing Nam nghệ sĩ đã hơn 40 lần vào vai Bác Hồ trong các vở kịch và phim điện ảnh hay phim truyền hình và hàng trăm lần vào vai Bác trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm. Ảnh: Thời đại plus Khi hóa trang, nghệ sĩ Tiến Hợi có ngoại hình rất gần với Bác Hồ. Ảnh: Người lao động Trong cuộc phỏng vấn với Thời Đại Plus, nam nghệ sĩ cho biết: “May mắn tôi có một lợi thế, quê gốc ở TP. Vinh, Nghệ An, cách quê Bác gần 20km nên khi ngữ điệu, e giọng của Bác khá chuẩn”. Ảnh: Thời đại plus Năm 2013, nghệ sĩ Tiến Hợi được sách “Kỷ lục Guinness Việt Nam” xác nhận là “Nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ trong nhiều thể loại nhất”. Ảnh: Thời đại plus Nam nghệ sĩ từng đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1992 với vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở "Xin lĩnh án tử hình", huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc năm 2018 với vai ông Sinh trong vở “Vùng lành”. Ảnh: Môi trường và cuộc sống Xem video "Nghệ sĩ Tiến Hợi chia sẻ về sự nghiệp". Nguồn Vietnamnet