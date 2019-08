Song Joong Ki né đứng bên 'người tình tin đồn' trong bộ ảnh mới

Mới đây, 4 diễn viên chính của Asadal Chronicles có buổi chụp ảnh quảng bá cho bộ phim trên tạp chí Hanryu Senpu Nhật Bản. Cặp đôi Song Joong Ki và Kim Ji Won được khen ngợi đẹp đôi khi đứng bên nhau. Trong Asadal Chronicles, Song Joong Ki thủ vai Eun Som - chàng trai du mục được sinh ra với số mệnh vĩ đại, sở hữu năng lực tiên tri từ sức mạnh của sao chổi xanh. Eun Som sẽ là người anh hùng đứng lên để thu phục Asadal. Kim Ji Won thủ vai Tan Ya, cô gái có sức mạnh giống như Eun Som. Song Joong Ki sinh năm 1985 và Kim Ji Won sinh năm 1992 từng có duyên hợp tác trong bộ phim Hậu duệ mặt trời trước đó. Trong phim Song Hye Kyo và Song Joong Ki là một đôi, nhưng có không ít những khán giả mong muốn tài tử họ Song và Kim Ji Won có thể đóng cặp trong phim mới. Khán giả Hàn Quốc bình luận trên Pann cho rằng Song Joong Ki và Kim Ji Won xứng đôi khi đứng cạnh nhau: "Đây là một tổ hợp nhan sắc vô địch", "Tôi mong sau Asadal Chronicles họ sẽ tiếp tục đóng với nhau trong một bộ phim hiện đại". Song Joong Ki được khen ngợi điển trai, trẻ trung song tài tử bị nhận xét gầy gò hơn sau cuộc ly hôn sóng gió với Song Hye Kyo. Cặp đôi từng là vợ chồng quyền lực trong làng giải trí Hàn Quốc. Nhưng chỉ sau 20 tháng kết hôn, họ quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Theo trang Soompi, một đại diện làm trong ngành truyền hình cho biết sắp tới các diễn viên tham gia đóng phim sẽ phải ký một điều khoản yêu cầu không dính các scandal đời tư trong quá trình quảng bá phim hoặc phim đang phát sóng. Điều này cho thấy vụ ly hôn ồn ào của Song Joong Ki ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của bộ phim Asadal Chronicles, khi mà tất cả các tin tức đều xoay quanh cuộc sống tình cảm của anh, thay vì nội dung phim. Ngoài hai diễn viên chính, trong bộ ảnh tạp chí còn có sự xuất hiện của tài tử Jang Dong Gun và nữ diễn viên Kim Ok Bin. Kim Ok Bin là người dính tin đồn ngoại tình với Song Joong Ki trong quá trình đóng phim, tuy nhiên cô lên tiếng phủ nhận. Ở bộ ảnh mới, Kim Ok Bin và Song Joong Ki né đứng cạnh nhau.

