Sơn Tùng ủy quyền cho đại diện đến làm việc với thanh tra Bộ VH-TT-DL

Gần đây, MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng MV có nội dung quá u tối, ám ảnh, dễ gây ảnh hưởng tới giới trẻ.

Liên quan tới MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP, theo Người lao động, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết thanh tra Bộ VH-TT-DL đã gửi giấy mời Sơn Tùng M-TP tới trụ sở Thanh tra Bộ ở Hà Nội làm việc vào chiều ngày 5/5.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP trong MV gây tranh cãi. Ảnh: Dân Việt

Theo nguồn tin riêng của VTC, Sơn Tùng M-TP không xuất hiện mà ủy quyền cho 2 đại diện đến báo cáo, giải trình với thanh tra Bộ VH-TT-DL. Buổi làm việc diễn ra tại phòng riêng của chánh thanh tra, không có mặt truyền thông. Mọi thông tin về kết quả cuộc gặp sẽ được nam ca sĩ gửi thông cáo báo chí sau.

Sơn Tùng M-TP không xuất hiện vào chiều ngày 5/5. Ảnh: VTC

Từ khi vướng ồn ào, Sơn Tùng M-TP chưa lộ diện. Khi MV gây tranh cãi, nam ca sĩ viết tâm thư xin lỗi. “Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này.



Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình.

Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There is no one at all ”, nam ca sĩ gốc Thái Bình viết.