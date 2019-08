'Săm soi' gu thời trang sành điệu của em trai Sơn Tùng M-TP

Nguyễn Việt Hoàng (sinh năm 2000) thu hút nhiều sự chú ý khi là em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Chàng trai thường chọn những items đơn giản song trông vẫn "chất". Như trong ảnh này, chỉ với quần jeans, giày Converse và một chiếc áo phông màu cơ bản, 10X đã có một vẻ ngoài gọn gàng mà cũng không kém phần trẻ trung. Diện cả cây trắng nhưng em trai Sơn Tùng M-TP không hề mờ nhạt với áo khoác và quần thể thao theo set, cùng mũ lưỡi trai. Cậu còn diện mẫu giày Uptempo đến từ thương hiệu Nike, có giá trên thị trường khoảng 500 USD. Vẫn trung thành với style "all-white" song với outfit này, nam sinh Đại học Công nghệ TP.HCM lại chọn chiếc hoodie tím làm điểm nhấn. Kết hợp cùng đôi Adidas Yeezy 350 đình đám và kiểu tóc man-bun, trông anh chàng như dân chơi kiểu cách thứ thiệt. Việt Hoàng chuộng những món "must have" mà tủ đồ của hội con trai phải có như quần skinny jeans, áo sơ mi kẻ... Không đứng ngoài trào lưu Hypebeast đang càn quét khắp mạng xã hội, Việt Hoàng cũng sắm cho mình những món đồ "trong tâm bão" hiện nay là chiếc hoodie Off White có giá khoảng 600 USD, phối với quần thể thao màu đen. Set đồ này có đôi giày trắng Nike Uptempo hoặc Adidas Superstar làm điểm nhấn. Không kém cạnh khi đứng cạnh một fashionisto là anh trai Sơn Tùng, Việt Hoàng chọn cho mình đôi Nike Cortez cổ điển, đi cùng tất Fila đen, quần jogger khoe chân dài và chiếc áo phao đến từ thương hiệu Balenciaga có giá lên tới 3.000 USD. T-shirt Off white, mũ lưỡi trai Kappa cùng tất Adidas với dáng pose kinh điển của cộng đồng Hypebeast, 10X luôn nổi bật trong đám đông vì gương mặt điển trai và phong cách thời thượng. Thỉnh thoảng, anh chàng còn biến hoá với áo sơ mi và cà vạt trông khá lịch lãm.

