Hải Tú khoe loạt ảnh đẹp, Sơn Tùng M-TP nói lời mật ngọt

Trên trang cá nhân, Hải Tú chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp nhân dịp sinh nhật. Ảnh: FB Hải Tú “Gà cưng” của Sơn Tùng M-TP tâm sự, cô cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Ảnh: FB Hải Tú “Tú tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa để cống hiến những điều tuyệt vời nhất dành đến cho những ai đã và luôn đặt sự kỳ vọng cùng tình yêu thương to lớn vào Tú. Sẽ mãi mãi như ngày hôm qua, chỉ có tình yêu thương là nhiều hơn mỗi ngày nhé, những tâm hồn xinh tươi ngoài kia”, Hải Tú viết. Ảnh: FB Hải Tú Hải Tú xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 24 . Ảnh: FB Hải Tú Trên Instagram, Sơn Tùng M-TP gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hải Tú. Anh viết: “Today is yours ... Just enjoy it and keep it up” (Tạm dịch: Hôm nay là ngày của em. Hãy vui vẻ nhé). Động thái của nam ca sĩ gốc Thái Bình gây chú ý bởi cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 1/2021. Ảnh chụp màn hình Hải Tú còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ NTK Đinh Thành Long. Ảnh: FB Đinh Thành Long Nam thiết kế tung loạt ảnh thần thái của Hải Tú nhân dịp sinh nhật. Ảnh: FB Đinh Thành Long Từ sau lùm xùm “trà xanh” khiến Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm chia tay, đến nay Hải Tú mới công khai xuất hiện. Ảnh: FB Hải Tú Trong nhiều tháng qua, người tình tin đồn của Sơn Tùng M-TP im hơi lặng tiếng. Ảnh: FB Hải Tú Nếu không vướng lùm xùm, Hải Tú có lẽ sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Yan Trước ồn ào, Sơn Tùng M-TP lăng xê Hải Tú trong vai trò diễn viên qua MV “Chúng ta của hiện tại”. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TPSơn Tùng M-TP và Hải Tú gây chú ý khi xuất hiện trong một khung hình ít ngày trước. Ảnh: Instagram Sơn Tùng M-TP Xem video "Sơn Tùng M-TP giới thiệu sản phẩm âm nhạc Muộn rồi mà sao còn". Nguồn Sơn Tùng M-TP

