Soi sự nghiệp, đời tư nhóm quân nhân đáng yêu trong “Hạ cánh nơi anh”

Park Kwang Bum - một trong 5 anh lính Triều Tiên trung thành, đáng yêu trong “ Hạ cánh nơi anh” được thể hiện bởi nam diễn viên sinh năm 1998 Lee Shin Young. Lee Shin Young khởi nghiệp diễn xuất từ năm 2018. Tuy nhiên, đến năm 2020, nhờ xuất hiện trong “Hạ cánh nơi anh”, nam diễn viên trẻ mới được công chúng chú ý. Theo Soompi, gần đây, một người tố Lee Shin Young từng 3 lần đánh bạn học vào năm đầu cấp hai. Tuy nhiên, phía công ty quản lý cho biết, họ đã xác nhận ngôi sao trẻ chưa từng đánh bạn được đề cập trong bài viết. Yoo Soo Bin là nam diễn viên đóng vai chàng quân nhân Kim Ju Meok mê phim Hàn Quốc, yêu thích nữ diễn viên Choi Ji Woo trong “Hạ cánh nơi anh”. Yoo Soo Bin sinh năm 1992, đóng không ít phim truyền hình, điện ảnh như "Lối thoát trên không", "Thử thách thần chết: Hai thế giới". Mới đây, một đại diện của ban phim truyền hình chia sẻ với tờ Ilgan Sports Yoo Soo Bin sẽ tham bộ phim “Startup” dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2020. Diễn viên Yang Kyung Won đảm nhận vai Pyo Chi Su - chàng quân nhân đanh đá, chuyên cà khịa Se Ri trong bộ phim “Hạ cánh nơi anh”. Yang Kyung Won sinh năm 1981, từng đóng phim “Niên sử ký Arthdal” có Song Joong Ki và Jang Dong Gun đảm nhận vai chính. Tên tuổi của Yang Kyung Won vẫn khá lạ với khán giả Việt Nam lẫn Hàn Quốc Cậu lính nhỏ tuổi Geum Eun Dong trong phim Hàn “Hạ cánh nơi anh” được đảm nhận bởi Tang Joon Sang. Theo asianwiki, Tang Joon Sang sinh năm 2003, gắn bó với sân khấu kịch từ năm 7 tuổi. Ngoài “Hạ cánh nơi anh”, chàng trai trẻ từng đóng phim truyền hình “"A poem a day" và “Abiding love dandelion”. Tên tuổi của Tang Joon Sang còn gắn liền với vai diễn trong các phim điện ảnh như "The king's letters", "Birthday", "Seven years of night", "A melody to remember". Mời quý độc giả xem video trích đoạn phim "Hạ cánh nơi anh". Nguồn Youtube

Park Kwang Bum - một trong 5 anh lính Triều Tiên trung thành, đáng yêu trong “ Hạ cánh nơi anh” được thể hiện bởi nam diễn viên sinh năm 1998 Lee Shin Young. Lee Shin Young khởi nghiệp diễn xuất từ năm 2018. Tuy nhiên, đến năm 2020, nhờ xuất hiện trong “Hạ cánh nơi anh”, nam diễn viên trẻ mới được công chúng chú ý. Theo Soompi, gần đây, một người tố Lee Shin Young từng 3 lần đánh bạn học vào năm đầu cấp hai. Tuy nhiên, phía công ty quản lý cho biết, họ đã xác nhận ngôi sao trẻ chưa từng đánh bạn được đề cập trong bài viết. Yoo Soo Bin là nam diễn viên đóng vai chàng quân nhân Kim Ju Meok mê phim Hàn Quốc, yêu thích nữ diễn viên Choi Ji Woo trong “Hạ cánh nơi anh”. Yoo Soo Bin sinh năm 1992, đóng không ít phim truyền hình, điện ảnh như "Lối thoát trên không", "Thử thách thần chết: Hai thế giới". Mới đây, một đại diện của ban phim truyền hình chia sẻ với tờ Ilgan Sports Yoo Soo Bin sẽ tham bộ phim “Startup” dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2020. Diễn viên Yang Kyung Won đảm nhận vai Pyo Chi Su - chàng quân nhân đanh đá, chuyên cà khịa Se Ri trong bộ phim “Hạ cánh nơi anh”. Yang Kyung Won sinh năm 1981, từng đóng phim “Niên sử ký Arthdal” có Song Joong Ki và Jang Dong Gun đảm nhận vai chính. Tên tuổi của Yang Kyung Won vẫn khá lạ với khán giả Việt Nam lẫn Hàn Quốc Cậu lính nhỏ tuổi Geum Eun Dong trong phim Hàn “Hạ cánh nơi anh” được đảm nhận bởi Tang Joon Sang. Theo asianwiki, Tang Joon Sang sinh năm 2003, gắn bó với sân khấu kịch từ năm 7 tuổi. Ngoài “Hạ cánh nơi anh”, chàng trai trẻ từng đóng phim truyền hình “"A poem a day" và “Abiding love dandelion”. Tên tuổi của Tang Joon Sang còn gắn liền với vai diễn trong các phim điện ảnh như "The king's letters", "Birthday", "Seven years of night", "A melody to remember". Mời quý độc giả xem video trích đoạn phim "Hạ cánh nơi anh". Nguồn Youtube