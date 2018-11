Soi phản ứng của Chiến Thắng và sao Việt trong những vụ xô xát với fan

Mới đây, Chiến Thắng vướng phải lùm xùm trong đêm diễn hội chợ ở Hà Giang tối 18/11. Theo đó, khi Chiến Thắng đang hát trên sân khấu, một nam khán giả đã lên selfie cùng thần tượng và có hành động sàm sỡ nam danh hài. Nam khán giả sau đó đăng ảnh gương mặt be bét máu, đồng thời tố Chiến Thắng gọi vệ sĩ riêng đánh anh ta ra nông nỗi này. Vốn được các fan nhận xét là người hiền lành, thân thiện, nên sau sự việc Chiến Thắng bị tố kêu vệ sĩ đánh người, nam danh hài có phản ứng khá điềm đạm. Nghệ sĩ Chiến Thắng phủ nhận chuyện gọi vệ sĩ đánh người và cho rằng chuyện đáng tiếc xảy ra là do nam khá giả kia có hành vi sàm sỡ nghệ sĩ, lại còn nổi khùng lên khi bị an ninh nhắc nhở. Vốn được fan đặt cho biệt danh "Thánh chửi" nhưng sau sự cố bị một khán giả đấm vào mặt trên sân khấu bar, ca sĩ Duy Mạnh lại có cách ứng xử không ngờ. Không những giữ bình tĩnh để hát hết bài, Duy Mạnh còn tìm gặp vị khán giả quá khích kia. Anh sau đó còn lên mạng nói đỡ cho thanh niên đó rằng "chấp với người say thì chấp làm gì". Một người bạn Duy Mạnh còn kể lại việc nam ca sĩ nhờ đưa 2 triệu đồng cho khán giả quá khích đó về mua thuốc uống sau khi bị lực lượng an ninh quán bar cho ăn đòn. Khá nóng tính nhưng ca sĩ Tuấn Hưng cũng có lúc ứng xử bình tĩnh và khéo léo. Theo đó, khi đang "phiêu" trong đêm diễn ở California, Mỹ hồi đầu năm nay, nam ca sĩ bất ngờ bị một khán giả nam giật mic. Mặc dù sốc nhưng thay vì nổi sung lên, Tuấn Hưng đã ra hiệu cho nhân viên an ninh tới giải quyết sự việc. Tuấn Hưng xin khán giả đừng tràn lên sân khấu trong lần biểu diễn tại quán bar ở Nha Trang. Nam ca sĩ bức xúc khi bị một khán giả ném ly vào người. Xem video "Bị tố thuê vệ sĩ đánh khán giả, Chiến Thắng nói gì?". Nguồn Youtube/ VTC9:

