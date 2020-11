“Soi kỹ” loạt thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Thị Hà được cho là một trong những thí sinh xuất nhất của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Chân dài đến từ Thanh Hóa, sinh năm 2001, lọt top 5 Người đẹp thời trang. Đỗ Thị Hà sở hữu gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng cùng vóc dáng cân đối với chiều cao 1m72 m, số đo ba vòng 80-63-89. Nguyễn Thị Bích Thùy sinh năm 2000 sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao ấn tượng 1m73. Cô hiện là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Bích Thùy từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam, cô có mặt trong top 5 Người đẹp thời trang. Nguyễn Thị Hoài Thương sở hữu chiều cao 1m7, số đo ba vòng 78-66-88. Cô có mặt trong top 5 Người đẹp thời trang và đang được đánh giá cao. Hoài Thương từng học Đại học Vinh, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. Cô sinh năm 1997, đến từ Nghệ An. Nguyễn Lê Ngọc Thảo sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm 83-60-93, đặc biệt đôi chân dài 1m11. Nhiều người đặt kỳ vọng học trò của Võ Hoàng Yến sẽ tiến xa ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Giống Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Bùi Thị Thanh Nhàn cũng là một trong số những thí sinh sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Thanh Nhàn sinh năm 1999, có gương mặt khá Tây, chiều cao 1m69 cùng số đo ba vòng 76-62-88. Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 2000, đến từ Bắc Ninh. Năm 2019, cô đoạt danh hiệu Hoa khôi Người đẹp Kinh Bắc. Chân dài gốc Bắc Ninh tỏa sáng ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 với thành tích top 5 cùng giải phụ Người đẹp biển. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Thu Phương cũng được đánh giá cao. Ngay từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My đã nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Cô có gương mặt hao hao diễn viên Nhã Phương. Ngoài nhan sắc ngọt ngào, Doãn Hải My còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập khủng như 12 năm liền là học sinh giỏi, học sinh giỏi Văn ba năm cấp 3, IELTS 7.0, tiếng Trung giao tiếp. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ diễn ra vào ngày 20/11, có sự tham gia tranh tài của 35 thí sinh. Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing

