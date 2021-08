Soi hôn nhân của Lâm Vỹ Dạ đập điện thoại vì ghen

Mới đây, trong một chương trình, Hứa Minh Đạt bất ngờ tiết lộ Lâm Vỹ Dạ từng ghen tuông. Nam diễn viên kể, khi Lâm Vỹ Dạ mới sinh con trai đầu lòng, anh uống rượu với bạn bè, vì say quá nên không về được cũng không nghe điện thoại của vợ do hết pin. “Dạ nghĩ đêm đó tôi đi chơi với một người con gái khác nên Dạ đã lấy điện thoại tôi và đập xuống đất. Tôi không giải thích. Sau này Dạ biết ghen tuông không đúng nên đã mua lại cho tôi điện thoại mới”, Hứa Minh Đạt cho hay. Lâm Vỹ Dạ thần tượng Hứa Minh Đạt từ năm 15-16 tuổi nhưng đến 4 năm sau mới có dịp tiếp cận nam diễn viên khi học chung trường Sân khấu Điện ảnh. Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt kết hôn năm 2010. Khi mới đến với nhau, cả hai chỉ có bàn tay trắng. Để lo cho tổ ấm, Hứa Minh Đạt miệt mài đi làm còn Lâm Vỹ Dạ mang bầu vẫn cố gắng buôn bán nhỏ. Đến nay, cả hai đã có cuộc sống sung túc. Hứa Minh Đạt hết mực chiều chuộng vợ. Lâm Vỹ Dạ từng cho biết Hứa Minh Đạt luôn hỗ trợ trong việc chăm sóc con để cô yên tâm đi diễn. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ. Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt luôn dành cho nhau lời cảm ơn mỗi khi sự nghiệp có một dấu ấn. Trong cuộc phỏng vấn với Zing năm 2020, Lâm Vỹ Dạ cho biết, vợ chồng cô đang ở giai đoạn tin tưởng tuyệt đối, hạ thấp cái tôi và đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu. Không ít lần bị so sánh về thành tích và tên tuổi trong nghề nhưng vợ chồng Lâm Vỹ Dạ không có cảm giác phân bì. Hứa Minh Đạt cho hay, vợ chồng anh thường xuyên hỗ trợ, góp ý cho nửa kia. Còn Lâm Vỹ Dạ cho hay, về truyền hình, cô không bằng chồng. “Ông xã có kinh nghiệm nhiều hơn. Bản thân tôi hiện giờ diễn điện ảnh khá khớp nên chỉ dám nhận vai nhỏ thôi chứ chưa dám thử sức vai lớn”, Lâm Vỹ Dạ nói. Lâm Vỹ Dạ từng khẳng định vợ chồng cô hiếm khi ghen khi thấy nửa kia tình tứ quá mức với bạn diễn. Trong khi đó, Hứa Minh Đạt tiết lộ từng bị bà xã giận khi vào vai đại gia giang hồ có cảnh quay móc họng bạn diễn nữ để lấy viên thuốc chứa chất kích thích. “Dạ trách tôi đóng cảnh quá ghê và đã giận suốt 1 tuần. Đó cũng là lần đầu vợ chồng tôi giận nhau lâu đến thế", anh kể. Xem video "Hứa Minh Đạt gọi điện xin Lâm Vỹ Dạ 20 triệu bị mắng té tát". Nguồn Vie Network

