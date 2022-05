Soi hôn nhân cũ của “Vua cá Koi” trước khi yêu Hà Thanh Xuân

Gần đây, doanh nhân Thắng Ngô làm đám cưới với Hà Thanh Xuân. Người được mệnh danh là "Vua cá Koi Việt Nam" từng qua 1 lần đò. Vợ cũ của doanh nhân Thắng Ngô là chị Thanh Đào. Ảnh: VTC Doanh nhân Thắng Ngô từng dành nhiều lời có cánh cho chị Thanh Đào cũng như đăng tải hình ảnh tình tứ giữa hai người. Ảnh: Yan Doanh nhân Thắng Ngô đăng ảnh cưới bên chị Thanh Đào. Ảnh: Yan Trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019, “Vua cá Koi Việt Nam chia sẻ: “Mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, khi bước vào con cá Koi là mình đang âm. Cũng rất là may mắn vì bà xã luôn luôn đồng cam chịu khổ. Trước khi chơi môn này tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum nhưng cứ vung tiền. Nếu bà xã mình không vượt qua được thì đã không đứng ở đây”. Ảnh: VTC Chị Thanh Đào chia sẻ, chị từng quyết chia tay nhưng đã thay đổi ý định sau khi chứng kiến chồng nâng niu từng chú cá và làm việc liên tục từ đêm tới sáng. “Bản thân mình may mắn lựa chọn tình yêu, mình đã yêu. Mà đã yêu thì không có gì là không vượt qua được', chị Thanh Đào tâm sự. Ảnh: VTC Sau khi ly hôn, “Vua cá Koi Việt Nam” hẹn hò Hà Thanh Xuân. Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô yêu xa nhưng thấu hiểu và sẻ chia. Ảnh: Dân Trí Trong đám cưới, ông xã của Hà Thanh Xuân trải lòng: "Mối tình giữa tôi và Xuân như có một sự sắp đặt nào đó mình không thể biết trước được. Có rất nhiều lý do, dữ kiện đẩy đưa hai người biết nhau, làm bạn với nhau, từ từ cảm nhận con người của nhau và phát sinh tình yêu. Bà xã tôi là người kín đáo, khó chịu và rất là nghiêm túc. Nếu bình thường, tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện chí nào. Rất may là do duyên số nên tôi cố gắng một xíu và được cô ấy trả lời. Từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay". Ảnh: FBNV Sau hôn lễ, Hà Thanh Xuân tâm sự: "Giờ đây tôi đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Xin cho phép tôi được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt của mình". Ảnh: Zing Mới đây, vì bị dư luận soi đời tư, Hà Thanh Xuân khóa chức năng bình luận đối với người lạ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Phía doanh nhân Thắng Ngô đăng tải ảnh nắm tay Hà Thanh Xuân sau hôn lễ nhưng sau đó không biết vì sao anh gỡ bài đăng này. Ảnh: 2sao Xem video "Hà Thanh Xuân thể hiện ca khúc Thuyền tình". Nguồn Vietnamnet

