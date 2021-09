Soi cuộc sống của Đại Nghĩa và "bạn trai tin đồn" Võ Tấn Phát

Mối quan hệ giữa Đại Nghĩa và Tấn Phát luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Cả hai từng cùng làm MC. Trong các chương trình Tấn Phát tham gia, Đại Nghĩa thường xuyên hỗ trợ. Ngoài ra, Đại Nghĩa và Tấn Phát không ít lần bị phát hiện mặc đồ đôi, cùng đi du lịch, thậm chí bị nghi ở chung nhà. Tấn Phát cho biết, anh và Đại Nghĩa chơi thân đã được 5-6 năm. Cả hai có nhiều sở thích chung, cùng muốn làm những việc có ích cho cộng đồng. Trong cuộc phỏng vấn với iOne, Tấn Phát cho biết, khi vướng tin đồn tình cảm, anh và Đại Nghĩa xin lỗi lẫn nhau. “Chúng tôi nói rằng, nếu cả hai lỡ làm điều gì đó khiến người kia bị nói ra nói vào, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, sự nghiệp của đối phương thì cho bản thân mỗi người tự xin lỗi. Vì quá thân thiết, hiểu nhau nên sau những tin đồn, mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường chứ không bị ảnh hưởng”, Tấn Phát cho hay. Trước tin đồn tình cảm với Tấn Phát, Đại Nghĩa chia sẻ: "Tôi không có gì phản hồi cả. Quan điểm của tôi từ xưa tới nay là tất cả những câu chuyện bên ngoài lề cuộc sống, công việc đều sẽ không trả lời”. Đại Nghĩa là MC quen mặt trong các chương trình game show như: “Gương mặt thân quen”, “Ánh sáng hay bóng tối”, “Con biết tuốt”, “Chuẩn cơm mẹ nấu”, “Giọng ải giọng ai”, “Là vợ phải thế”, “Người hùng tý hon”. Vì đắt show, anh được mệnh danh là “MC giàu nhất Việt Nam”. Đại Nghĩa rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Anh thường xuyên trích tiền riêng của mình vào tài khoản từ thiện do anh điều hành để đi xây cầu, xây nhà, làm đường, tặng gạo, mổ mắt miễn phí cho người nghèo. Mới đây, Đại Nghĩa chia sẻ, anh chưa bao giờ sử dụng tiền từ tài khoản từ thiện vào bất cứ mục đích khác. Trong các chuyến từ thiện, chi phí đi lại, ăn ở và phát sinh trao thêm đều do nam MC tự bỏ tiền túi đóng góp. Ngoài ra, thường đầu tháng, Đại Nghĩa sao kê số tiền của tháng trước. Nếu tháng nào bận rộn mà không kịp làm, vài tháng sau, anh sẽ sao kê để cập nhật cho mạnh thường quân. Nam MC chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất để làm từ thiện. So với Đại Nghĩa, Tấn Phát được ít khán giả biết đến hơn. Nam diễn viên sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 2016. Anh từng giành danh hiệu Quán quân Cười xuyên Việt 2017, quán quân Cặp đôi hài hước cùng Akira Phan năm 2018. Ngoài tham gia gameshow, Tấn Phát còn hợp tác với đàn anh, bạn bè trong nghề sản xuất những sản phẩm online, web-drama. Tấn Phát sở hữu vẻ ngoài điển trai với body săn chắc. Xem video "Đại Nghĩa lên tiếng về sao kê 3 tỷ từ thiện Trấn Thành gửi". Nguồn FBNV

Mối quan hệ giữa Đại Nghĩa và Tấn Phát luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Cả hai từng cùng làm MC. Trong các chương trình Tấn Phát tham gia, Đại Nghĩa thường xuyên hỗ trợ. Ngoài ra, Đại Nghĩa và Tấn Phát không ít lần bị phát hiện mặc đồ đôi, cùng đi du lịch, thậm chí bị nghi ở chung nhà. Tấn Phát cho biết, anh và Đại Nghĩa chơi thân đã được 5-6 năm. Cả hai có nhiều sở thích chung, cùng muốn làm những việc có ích cho cộng đồng. Trong cuộc phỏng vấn với iOne, Tấn Phát cho biết, khi vướng tin đồn tình cảm, anh và Đại Nghĩa xin lỗi lẫn nhau. “Chúng tôi nói rằng, nếu cả hai lỡ làm điều gì đó khiến người kia bị nói ra nói vào, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, sự nghiệp của đối phương thì cho bản thân mỗi người tự xin lỗi. Vì quá thân thiết, hiểu nhau nên sau những tin đồn, mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường chứ không bị ảnh hưởng”, Tấn Phát cho hay. Trước tin đồn tình cảm với Tấn Phát, Đại Nghĩa chia sẻ: "Tôi không có gì phản hồi cả. Quan điểm của tôi từ xưa tới nay là tất cả những câu chuyện bên ngoài lề cuộc sống, công việc đều sẽ không trả lời”. Đại Nghĩa là MC quen mặt trong các chương trình game show như: “Gương mặt thân quen”, “Ánh sáng hay bóng tối”, “Con biết tuốt”, “Chuẩn cơm mẹ nấu”, “Giọng ải giọng ai”, “Là vợ phải thế”, “Người hùng tý hon”. Vì đắt show, anh được mệnh danh là “MC giàu nhất Việt Nam”. Đại Nghĩa rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Anh thường xuyên trích tiền riêng của mình vào tài khoản từ thiện do anh điều hành để đi xây cầu, xây nhà, làm đường, tặng gạo, mổ mắt miễn phí cho người nghèo. Mới đây, Đại Nghĩa chia sẻ, anh chưa bao giờ sử dụng tiền từ tài khoản từ thiện vào bất cứ mục đích khác. Trong các chuyến từ thiện, chi phí đi lại, ăn ở và phát sinh trao thêm đều do nam MC tự bỏ tiền túi đóng góp. Ngoài ra, thường đầu tháng, Đại Nghĩa sao kê số tiền của tháng trước. Nếu tháng nào bận rộn mà không kịp làm, vài tháng sau, anh sẽ sao kê để cập nhật cho mạnh thường quân. Nam MC chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất để làm từ thiện. So với Đại Nghĩa, Tấn Phát được ít khán giả biết đến hơn. Nam diễn viên sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 2016. Anh từng giành danh hiệu Quán quân Cười xuyên Việt 2017, quán quân Cặp đôi hài hước cùng Akira Phan năm 2018. Ngoài tham gia gameshow, Tấn Phát còn hợp tác với đàn anh, bạn bè trong nghề sản xuất những sản phẩm online, web-drama. Tấn Phát sở hữu vẻ ngoài điển trai với body săn chắc. Xem video "Đại Nghĩa lên tiếng về sao kê 3 tỷ từ thiện Trấn Thành gửi". Nguồn FBNV