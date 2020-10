Cuộc sống kỳ lạ không vợ con của “MC giàu nhất Việt Nam”

Đại Nghĩa là một trong những MC nổi tiếng và đắt show nhất hiện nay chính vì thế mà anh được mệnh danh là “ MC giàu nhất Việt Nam”. Anh là MC quen mặt trong các chương trình game show như: “Gương mặt thân quen”, “Ánh sáng hay bóng tối”, “Con biết tuốt”, “Chuẩn cơm mẹ nấu”, “Giọng ải giọng ai”, “Là vợ phải thế”, “Người hùng tý hon”... Cuộc sống riêng tư của Đại Nghĩa cũng được rất nhiều người tò mò khi thấy anh đã qua ngưỡng tứ tuần nhưng vẫn độc thân. Hiện nam MC 42 tuổi sống độc thân trong một căn hộ chung cư cao cấp, nội thất đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Khi được hỏi về việc sao chưa lấy vợ, sinh con, nam MC giãi bày: “Chí nguyện của tôi không phải lấy vợ, sinh con rồi cùng nhau ngồi giữ tiền. Tôi đã chọn cuộc sống hiện tại với công việc, bên cạnh tôi có gia đình, bằng hữu và khán giả. Ngoài nghệ thuật, tôi đi làm thiện nguyện với bạn bè, ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc mình có một gia đình riêng. Bao lâu nay tôi vẫn sống như thế và thấy rất thanh thản”. Tuy nhiên, nam MC lại dính nghi vấn đang hẹn hò với đàn em Võ Tấn Phát từ nhiều năm nay, nhưng cả hai đều giữ im lặng trước những tin đồn. Mới đây Đại Nghĩa và Tấn Phát lại khiến tin đồn rộ lên khi cùng khoe đã hoàn thiện xong căn nhà chung của hai người. Đây là căn nhà MC Đại Nghĩa và “bạn trai tin đồn” Võ Tấn Phát hùn hạp chung để kinh doanh. Hiện Đại Nghĩa là một phật tử và ăn chay trường. Trên trang cá nhân của anh thường xuyên khoe những món ăn chay do tự tay anh nấu. Từng có thời kỳ nghèo khó từ lúc nhỏ cho tới khi thanh niên, nên khi đã có mọi thứ trong tay, Đại Nghĩa cũng không sống phung phí. Nam MC không mua những món đồ đắt tiền hàng hiệu, không đi nghỉ sang chảnh, chỉ ăn mặc quần áo rẻ tiền. Đại Nghĩa là người rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Anh thường xuyên trích tiền riêng của mình vào tài khoản từ thiện do anh điều hành để đi xây cầu, xây nhà, làm đường, tặng gạo, mổ mắt miễn phí cho người nghèo… Trước khi làm MC, Đại Nghĩa là diễn viên của sân khấu kịch Idecaf và là một diễn viên điện ảnh, truyền hình. Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

