Siêu mẫu Thùy Dung đăng quang Hoa hậu châu Á 2022

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu châu Á 2022 vừa kết thúc tại Malaysia, đại diện Việt Nam Nguyễn Thùy Dung đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất và giành 4 giải thưởng phụ danh giá.



Tân Hoa hậu Nguyễn Thùy Dung chia sẻ, cô bất ngờ khi giành vương miện. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hoa hậu bởi đêm nay ai cũng thể hiện tốt. Tôi từng dự đoán đại diện Nhật Bản sẽ chiến thắng vì bạn ấy xinh đẹp và catwalk thần thái".

Ngoài đăng quang ngôi vị hoa hậu, đại diện Việt Nam còn xuất sắc đạt 4 giải thưởng phụ: Best Body – Hình thể đẹp nhất, Miss Photogenic – Hoa hậu ảnh, Most Social Populality – Người đẹp được yêu thích nhất, Best in Evening Gown – Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Thùy Dung đăng quang Hoa hậu châu Á 2022. Ảnh: NVCC Thùy Dung sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Ảnh: NVCC

Thùy Dung sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 54kg, số đo hình thể chuẩn: 84-64-92cm. Để đạt thành tích cao nhất, nàng hậu đã trải qua không ít áp lực. Người đẹp Việt Nam được hỗ trợ trang phục dân tộc từ NTK Tùng Chinh và trang phục dạ hội từ NTK Brian Võ.

Trong một tuần của vòng chung kết, người mẫu Thuỳ Dũng đã trải qua nhiều thử thách liên quan đến catwalk, chụp ảnh, ứng xử, trả lời phỏng vấn. Thùy Dung luôn nằm trong top thí sinh nổi bật nhờ phong thái tự tin, chuyên nghiệp, làm bật được cá tính của bản thân.

Siêu mẫu Thùy Dung sở hữu đôi mắt đẹp, gương mặt thu hút, cùng lợi thế chiều cao 1m75 và hình thể chuẩn đã gây ấn tượng mạnh với dàn giám khảo kỳ cựu của cuộc thi Miss Asian International 2022.

Vì thời điểm nhận được lời mời đại diện Việt Nam tại Miss Asian International 2022 khá cận ngày thi nên Thùy Dung đã luyện tập không ngừng nghỉ để trau dồi những kỹ năng cần thiết.

"Dung chỉ có 2 tuần luyện tập trước khi đến với cuộc thi, nên gần như mang tâm thế đi thi để cọ xát, học hỏi những kinh nghiệm chiến đấu trên sàn diễn quốc tế. Tại những cuộc thi hoa hậu và siêu mẫu trong nước, Dung chưa hề có may mắn để đạt được những giải thưởng cao nhất. Việc tham gia hoa hậu lần này, Dung đã cố gắng và nổ lực rất nhiều để đạt được ngôi vị cao nhất. Dung cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào và cũng tự hứa với bản thân phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng với những người đã luôn đồng hành với mình trong suốt thời gian qua", Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ.

Chung kết Miss & Mister Asian International 2022 diễn ra ngày 12/12 với ba phần thi: trang phục dân tộc, áo tắm và trang phục dạ hội. Đại diện Việt Nam đăng quang ngôi vị hoa hậu, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nhật Bản và Á hậu 2 thuộc về đại diện Campuchia.

Trước đó Thùy Dung từng góp mặt trong các cuộc thi trong nước như: Elite Model Look Vietnam 2014, Vietnam’s Next Top Model, Hoa hậu Hoàn vũ… Thùy Dung cũng là người mẫu quen thuộc trong nước và từng cộng tác với các nhà thiết kế nước ngoài như: Chung Chung Lee (Hàn Quốc), NTK Frederick Lee đến từ Singapore, NTK Elata (Ý)… Bên cạnh ngoại hình chuẩn siêu mẫu, Thùy Dung còn có những kỹ năng trình diễn và thần thái được mài dũa nhiều năm ở các sàn catwalk.

Thùy Dung từng đăng quang World Supermodel 2022. Ảnh: NVCC

Trước đó, vào tháng 6/2022, Thùy Dung đăng quang World Supermodel 2022 – Siêu mẫu Thế giới được tổ chức tại Thái Lan với hơn 15 quốc gia tham dự.