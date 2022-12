13 năm bên nhau nhiều tủi hờn, sóng gió của Khánh Thi - Phan Hiển

Khánh Thi - Phan Hiển vừa tổ chức lễ rước dâu. Ngày 17/12, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại nhà thờ. Đến ngày 22/12, vợ chồng Khánh Thi làm đám cưới. Để có hạnh phúc như hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển phải trải qua nhiều sóng gió vì cách biệt 11 tuổi, từng là cô trò. Khánh Thi và Phan Hiển từng chia tay. Đến khi vừa quay lại, Khánh Thi mang bầu con đầu lòng. Theo lời Phan Hiển, khi gia đình hai bên biết chuyện, mẹ Khánh Thi không phản đối, cha Phan Hiển không phản đối nhưng cũng không đồng tình. “Trong quá trình Thi có em bé, tôi luôn ở cạnh cô ấy đã khiến cha mẹ rất buồn vì con cái không biết nghe lời. Tôi giải thích với cha mẹ, Khánh Thi là người sống chung với tôi suốt đời và tôi chọn người này”, Phan Hiển chia sẻ trên Zing. Khi công khai mang bầu, Khánh Thi rơi vào tâm điểm dư luận. Do bị ảnh hưởng tâm lý, cô nhập viện cấp cứu. Trước tình trạng sức khỏe của “nữ hoàng dancesport”, Phan Hiển đã luôn ở bên để chăm sóc, động viên cô. Khánh Thi sinh con trai đầu lòng năm 2015 và con gái thứ 2 năm 2018. Sau sinh, cô rơi vào trạng thái trầm cảm trong khoảng 1 năm. “Hồi đó, công việc trước và sau khi sinh, rồi sự thay đổi ngoại hình, cân nặng… khiến mình luôn suy nghĩ tiêu cực. Ai làm điều gì tốt, mình cũng chẳng bao giờ cảm nhận được. Thêm nữa, khi Kubi sinh ra, mạng xã hội nhiễu loạn lắm! Nhiều bình luận công kích mình, gia đình hai bên cũng đọc được. Đến Anna thì cũng vì tôi stress mà bé sinh non nên bản thân càng thấy buồn hơn”, Khánh Thi trải lòng trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí. Còn Phan Hiển chia sẻ, khi Khánh Thi bị trầm cảm, anh rơi vào trạng thái bị điên. “Thời điểm Thi trầm cảm, Thi như một người khác hoàn toàn, trong khi Hiển còn quá trẻ, 22 tuổi có con thì phải làm sao? Cưới không được vì gia đình không chấp nhận. Ở cạnh nhau không xong vì mình không có kinh tế. Lúc đó, phải nói đúng là tôi bị điên, luôn rơi vào trạng thái bị điên”, anh nói. Để giữ hạnh phúc với Khánh Thi, Phan Hiển học cách làm cha, học cách thích nghi hoàn cảnh. “Lúc đó, tôi hỏi bạn bè xung quanh để nhận sự tư vấn đồng thời luôn bình tĩnh, đồng hành cùng nàng, chấp nhận bỏ qua tất cả lỗi nhỏ của nàng”, anh trải lòng. Khánh Thi và Phan Hiển thừa nhận cả hai mâu thuẫn rất nhiều lần nhưng căng thẳng nhất vào lúc COVID-19 năm 2021. Khi ngồi lại nói chuyện, cả hai đều hiểu do những điều khách quan. Xem MV "Ngày trọng đại". Nguồn Khánh Thi Phan Hiển

Khánh Thi - Phan Hiển vừa tổ chức lễ rước dâu. Ngày 17/12, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại nhà thờ. Đến ngày 22/12, vợ chồng Khánh Thi làm đám cưới. Để có hạnh phúc như hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển phải trải qua nhiều sóng gió vì cách biệt 11 tuổi, từng là cô trò. Khánh Thi và Phan Hiển từng chia tay. Đến khi vừa quay lại, Khánh Thi mang bầu con đầu lòng. Theo lời Phan Hiển, khi gia đình hai bên biết chuyện, mẹ Khánh Thi không phản đối, cha Phan Hiển không phản đối nhưng cũng không đồng tình. “Trong quá trình Thi có em bé, tôi luôn ở cạnh cô ấy đã khiến cha mẹ rất buồn vì con cái không biết nghe lời. Tôi giải thích với cha mẹ, Khánh Thi là người sống chung với tôi suốt đời và tôi chọn người này”, Phan Hiển chia sẻ trên Zing. Khi công khai mang bầu, Khánh Thi rơi vào tâm điểm dư luận. Do bị ảnh hưởng tâm lý, cô nhập viện cấp cứu. Trước tình trạng sức khỏe của “nữ hoàng dancesport”, Phan Hiển đã luôn ở bên để chăm sóc, động viên cô. Khánh Thi sinh con trai đầu lòng năm 2015 và con gái thứ 2 năm 2018. Sau sinh, cô rơi vào trạng thái trầm cảm trong khoảng 1 năm. “Hồi đó, công việc trước và sau khi sinh, rồi sự thay đổi ngoại hình, cân nặng… khiến mình luôn suy nghĩ tiêu cực. Ai làm điều gì tốt, mình cũng chẳng bao giờ cảm nhận được. Thêm nữa, khi Kubi sinh ra, mạng xã hội nhiễu loạn lắm! Nhiều bình luận công kích mình, gia đình hai bên cũng đọc được. Đến Anna thì cũng vì tôi stress mà bé sinh non nên bản thân càng thấy buồn hơn”, Khánh Thi trải lòng trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí. Còn Phan Hiển chia sẻ, khi Khánh Thi bị trầm cảm, anh rơi vào trạng thái bị điên. “Thời điểm Thi trầm cảm, Thi như một người khác hoàn toàn, trong khi Hiển còn quá trẻ, 22 tuổi có con thì phải làm sao? Cưới không được vì gia đình không chấp nhận. Ở cạnh nhau không xong vì mình không có kinh tế. Lúc đó, phải nói đúng là tôi bị điên, luôn rơi vào trạng thái bị điên”, anh nói. Để giữ hạnh phúc với Khánh Thi, Phan Hiển học cách làm cha, học cách thích nghi hoàn cảnh. “Lúc đó, tôi hỏi bạn bè xung quanh để nhận sự tư vấn đồng thời luôn bình tĩnh, đồng hành cùng nàng, chấp nhận bỏ qua tất cả lỗi nhỏ của nàng”, anh trải lòng. Khánh Thi và Phan Hiển thừa nhận cả hai mâu thuẫn rất nhiều lần nhưng căng thẳng nhất vào lúc COVID-19 năm 2021. Khi ngồi lại nói chuyện, cả hai đều hiểu do những điều khách quan. Xem MV "Ngày trọng đại". Nguồn Khánh Thi Phan Hiển