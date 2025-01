Siêu mẫu Bằng Lăng sống bình yên trong biệt thự 5.600 m2

Vợ chồng siêu mẫu Bằng Lăng sống ở biệt thự rộng 5.600 m2 tại Singapore từ năm 2019. Ảnh: Vietnamnet. Theo Vietnamnet, biệt thự đi thuê của Bằng Lăng là công trình thuộc diện được bảo tồn nên trải qua 80 năm vẫn chưa bị xuống cấp. Ảnh: Vietnamnet. Bằng Lăng chia sẻ trên Thời Đại Plus, cô nấu ăn ở nhà cùng chồng con ít nhất ba ngày mỗi tuần. Chân dài cho biết, cô rất thích đi chợ ở Singapore. Ảnh: Thời Đại Plus. Vợ chồng Bằng Lăng thường xuyên mời bạn bè đến nhà ăn uống. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh thân thiết với Bằng Lăng khi cả hai mỹ nhân Việt đều sống ở Singapore cùng chồng con. Ảnh: FB Thu Minh. Bằng Lăng - Thu Minh cùng tập thể dục trong biệt thự. Ảnh: FB Thu Minh. Mỗi dịp lễ Tết, Bằng Lăng thường diện áo dài chụp ảnh. Ảnh: FB Bằng Lăng. Bằng Lăng thực hiện các clip khám phá Singapore. Cô chia sẻ trên Znews: “Tôi không bao giờ chán khi sống ở Singapore, luôn có hoạt động mới để làm, nơi mới để xem, nhiều điều độc đáo để khám phá”. Ảnh: FB Bằng Lăng. Từng 2 lần sinh nở, Bằng Lăng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Ảnh: FB Bằng Lăng. Nữ người mẫu chuộng phong cách hở bạo. Ảnh: FB Bằng Lăng. Hai con trai của Bằng Lăng rất đáng yêu. Ảnh: FB Bằng Lăng. Chồng ngoại quốc và hai con trai của Bằng Lăng thích các hoạt động ngoài trời. Vì vậy, vào cuối tuần, cả gia đình nữ người mẫu thường đi dã ngoại, leo núi. Ảnh: Thời Đại Plus. Xem video: "Bằng Lăng sống ở biệt thự ". Nguồn FB Bằng Lăng

