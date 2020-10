Sĩ Thanh đăng ảnh bán nude, loạt ảnh này cũng gây nhức mắt

Trên trang cá nhân, Sĩ Thanh đăng ảnh bán nude, khoe vòng ba. Chia sẻ của nữ ca sĩ vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng. Số đông ý kiến cho rằng hình ảnh Sĩ Thanh phản cảm. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ gây ồn ào về hình ảnh. Năm 2018, Sĩ Thanh không ngần ngại lựa chọn mẫu váy cưới mỏng tang gây nhức mắt khi chụp tại các địa điểm nổi tiếng ở TPHCM. Nhiều cư dân mạng chỉ trích nữ diễn viên mặc trang phục và tạo dáng phản cảm giữa trung tâm thành phố. Giữa ồn ào, Sĩ Thanh lên tiếng xin lỗi đến khán giả vì không cân nhắc kỹ địa điểm chụp ảnh. Nữ ca sĩ còn bày tỏ rằng bản thân sẽ rút kinh nghiệm khi thực hiện các sản phẩm trong tương lai. Năm 2014, Sĩ Thanh gây ồn ào vì tham gia bộ phim "Căn hộ số 69" có nội dung bị chê nhảm nhí, cảnh quay dung tục. Ảnh: Khám phá Bộ ảnh quảng bá phim "Căn hộ số 69" của Sĩ Thanh cũng bị chỉ trích vì quá táo bạo. Ảnh: Vietnamnet Bị ném đá dữ dội, phim "Căn hộ số 69" của Sĩ Thanh phải dừng sóng. Ảnh: Khám phá Sau ồn ào phim "Căn hộ số 69", Sĩ Thanh tung MV "Oh my chuối". Ảnh: Đời sống pháp luật "Oh my chuối" bị ném đá tơi tả vì vũ điệu phản cảm, nội dung, ca từ nhảm nhí. Ảnh: Đất Việt Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, Sĩ Thanh cho biết, MV chỉ là sản phẩm tặng fan nên không bận tâm lời khen chê. Ảnh: Lao động Một số hình ảnh đời thường của Sĩ Thanh cũng gây ồn ào. Cô từng để lộ vùng nhạy cảm kém duyên khi mặc chiếc quần quá chật, chất liệu bóng. Hình ảnh tạo dáng gợi cảm trên xe hơi của Sĩ Thanh cũng từng bị chê có phần phản cảm. Xem video "Sĩ Thanh đáp trả thử thách bơi 25m của MC Quang Bảo". Nguồn FBNV

