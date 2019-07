Sau gần 3 năm ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt giờ ra sao?

Ngày 14/4, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài suốt 3 năm căng thẳng. Nhìn lại quãng thời gian vui vẻ mà cặp sao từng có với nhau, không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy vậy, họ vẫn hy vọng thần thượng sẽ tìm được hạnh phúc mới trong tương lai. Theo Daily Mail, dù Brad Pitt đã thỏa thuận mọi điều khoản nuôi con với vợ cũ nhưng chưa đạt được thống nhất về việc phân chia khối tài sản lên đến 600 triệu USD, bao gồm loạt bất động sản, nhiều siêu xe, nữ trang cao cấp và bộ sưu tập tranh quý. Tiệc sinh nhật lần thứ 55 hồi tháng 12/2018 là lần hiếm hoi Pitt được đoàn tụ với các con. Theo truyền thông thế giới, thời điểm đó những đứa trẻ sống cùng Jolie vì minh tinh quyết tâm hạn chế cho con gặp gỡ cha của chúng. Giữa cặp sao cũng tranh chấp, kiện nhau ra tòa về vấn đề này. Đầu năm, The Sun đưa tin tài tử đang có quan hệ yêu đương với nữ đồng nghiệp Charlize Theron. Tờ báo này của Anh còn khẳng định ngôi sao Fast & Furious 8 đã đến thăm Pitt nhiều lần tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tương tự Angelina Jolie, Brad Pitt không bỏ bê điện ảnh sau đổ vỡ hôn nhân. Mới đây, anh được quan tâm khi đảm nhận vai Cliff Booth - người chuyên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio thủ diễn) trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Bộ phim này được giới phê bình đánh giá cao và nhận tràng vỗ tay kéo dài 6 phút tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. Tới tháng 9, Pitt sẽ tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong Ad Astra. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng có kinh phí đầu tư 87,5 triệu USD của đạo diễn James Gray, với nội dung xoay quanh phi hành gia Roy McBride (Brad Pitt) du hành đến các hành tinh ngoài rìa hệ mặt trời để tìm người cha mất tích. Mới đây, trả lời phỏng vấn tờ E! Online, Pitt nói anh không sử dụng mạng xã hội. "Tôi không cần phải tạo một tài khoản Instagram riêng để được mọi người yêu thích. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn", anh chia sẻ. Theo Pitt, bí quyết để thành công ở Hollywood là luôn chăm chỉ làm việc. Theo một số bình luận từ dân mạng, mặc dù tài tử người Mỹ đã có các dấu hiệu tuổi tác nhưng anh vẫn có sức hút đặc biệt. Hình ảnh này hoàn toàn khác một Brad Pitt gầy gò, hốc hác khi anh vừa chia tay Jolie hồi năm 2017. Xem video Brad Pitt miệt mài làm việc giữa ồn ào với Angelina Jolie :

Ngày 14/4, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài suốt 3 năm căng thẳng. Nhìn lại quãng thời gian vui vẻ mà cặp sao từng có với nhau, không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy vậy, họ vẫn hy vọng thần thượng sẽ tìm được hạnh phúc mới trong tương lai. Theo Daily Mail, dù Brad Pitt đã thỏa thuận mọi điều khoản nuôi con với vợ cũ nhưng chưa đạt được thống nhất về việc phân chia khối tài sản lên đến 600 triệu USD, bao gồm loạt bất động sản, nhiều siêu xe, nữ trang cao cấp và bộ sưu tập tranh quý. Tiệc sinh nhật lần thứ 55 hồi tháng 12/2018 là lần hiếm hoi Pitt được đoàn tụ với các con. Theo truyền thông thế giới, thời điểm đó những đứa trẻ sống cùng Jolie vì minh tinh quyết tâm hạn chế cho con gặp gỡ cha của chúng. Giữa cặp sao cũng tranh chấp, kiện nhau ra tòa về vấn đề này. Đầu năm, The Sun đưa tin tài tử đang có quan hệ yêu đương với nữ đồng nghiệp Charlize Theron. Tờ báo này của Anh còn khẳng định ngôi sao Fast & Furious 8 đã đến thăm Pitt nhiều lần tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tương tự Angelina Jolie, Brad Pitt không bỏ bê điện ảnh sau đổ vỡ hôn nhân. Mới đây, anh được quan tâm khi đảm nhận vai Cliff Booth - người chuyên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio thủ diễn) trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Bộ phim này được giới phê bình đánh giá cao và nhận tràng vỗ tay kéo dài 6 phút tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. Tới tháng 9, Pitt sẽ tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong Ad Astra. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng có kinh phí đầu tư 87,5 triệu USD của đạo diễn James Gray, với nội dung xoay quanh phi hành gia Roy McBride (Brad Pitt) du hành đến các hành tinh ngoài rìa hệ mặt trời để tìm người cha mất tích. Mới đây, trả lời phỏng vấn tờ E! Online, Pitt nói anh không sử dụng mạng xã hội. "Tôi không cần phải tạo một tài khoản Instagram riêng để được mọi người yêu thích. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn", anh chia sẻ. Theo Pitt, bí quyết để thành công ở Hollywood là luôn chăm chỉ làm việc. Theo một số bình luận từ dân mạng, mặc dù tài tử người Mỹ đã có các dấu hiệu tuổi tác nhưng anh vẫn có sức hút đặc biệt. Hình ảnh này hoàn toàn khác một Brad Pitt gầy gò , hốc hác khi anh vừa chia tay Jolie hồi năm 2017. Xem video Brad Pitt miệt mài làm việc giữa ồn ào với Angelina Jolie :