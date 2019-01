Nhan sắc khiến cánh mày râu đổ gục của “tình mới” Brad Pitt

Brad Pitt đang bị đồn hẹn hò với Charlize Theron sau 3 năm đệ đơn ly hôn Angelina Jolie. Ảnh: Tin tức Việt Nam Bạn gái tin đồn của Brad Pitt sinh năm 1975, mang 3 dòng máu: Pháp, Đức và Hà Lan. Ảnh: British GQ Charlize vẫn được xem là biểu tượng sắc đẹp của Hollywood dù bước sang tuổi 44. Ảnh: British GQ Nàng đả nữ của màn ảnh thế giới sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đặc biệt có đôi mắt xanh hút hồn. Ảnh: Cuồng phim Trong những năm gần đây, Charlize thường xuyên được bình chọn trong danh sách những phụ nữ gợi cảm nhất thế giới. Ảnh: Hollywood sources Bạn gái tin đồn của Brad Pitt vẫn giữ được thân hình quyến rũ ở tuổi U50. Ảnh: Mirror Mỹ nhân Nam Phi khoe vóc dáng gợi cảm trên thảm đỏ. Ảnh: Elle Diện phong cách menswear, Charlize vẫn quyến rũ khiến cánh mày râu đổ gục. Ảnh: Usmagazine Mỹ nhân phim “Fast and Furious 8” không hề có thay đổi gì về ngoại hình suốt bao năm qua. Ảnh: VOV Hình ảnh Charlize xinh đẹp cách đây 21 năm. Ảnh: Vanity Fair Không chỉ xinh đẹp, Charlize còn được đánh giá rất cao về mặt diễn xuất với tượng vàng Oscar danh giá. Ảnh: Vogue Charlize nổi tiếng, giàu có và thành công không kém cạnh người tình tin đồn. Ảnh: ElleCharlize Theron và Brad Pitt từng đóng chung một quảng cáo cách đây 6 tháng. Ảnh: Bloomberg Tờ The Sun đưa tin Brad Pitt và Charlize Theron liên tục gặp nhau trong vòng một tháng qua. Tờ này cũng khẳng định Charlize đến thăm Brad nhiều lần tại nhà riêng ở Mỹ. Tuy nhiên, tờ ET lại đưa tin cả hai vẫn chưa vượt quá tình bạn dù rất hợp nhau. Về phía người trong cuộc, cả hai đều chưa lên tiếng. Ảnh: radaronline Xem video "Brad Pitt miệt mài làm việc giữa ồn ào ly hôn Angelina Jolie". Nguồn Youtube/vtc

