Sắp cưới, Diễm My 9x phủ nhận mang bầu

Tin đồn Diễm My 9x mang bầu xuất phát từ việc cô chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn video ghi lại quá trình phát triển của một thai nhi. Nhanh chóng, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận đồn đoán. "Sáng nay, My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có tin vui gì đâu. Vẫn chạy như ngựa", Diễm My viết trên trang cá nhân. Chia sẻ trên Người Đưa Tin, cô nói thêm: "Clip chia sẻ trên story chỉ là một video My thấy trên mạng và xúc động nên đã đăng tải lại. Thực ra trọn vẹn clip nói về quá trình của một đời người từ khi sinh ra tới khi mất đi. Vì clip dài nên khi đăng đã bị bỏ bớt phần sau, khiến mọi người chưa cảm nhận hết được". Theo Tiền Phong, Diễm My và bạn trai Vinh Nguyễn sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12 tới đây. Cuối tháng 12/2022, Diễm My được doanh nhân Vinh Nguyễn cầu hôn sau 6 năm gắn bó. Chia sẻ trên Dân Trí, Diễm My cho biết, dù dành thời gian chuẩn bị đám cưới, nhưng cô vẫn đóng quảng cáo và tham gia các sự kiện. Diễm My và chồng sắp cưới ngày càng dính như sam. Cặp đôi cùng đi du lịch, chạy bộ, tham gia các sự kiện. Diễm My giữ vóc dáng hơn khi đám cưới cận kề. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

