Gợi cảm vô đối, Diễm My 9x vẫn có khuyết điểm... nhiều mỹ nhân đau đầu

Khuyết điểm sắc vóc của Diễm My 9x là đùi to. "Tôi cũng thuộc dạng đùi to nhưng từ khi chạy bộ thì thấy đùi nhỏ xuống hẳn", cô từng chia sẻ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 chạy bộ ít nhất là 7km mỗi sáng. Diễm My 9x còn nhảy dây giúp giảm mỡ toàn thân. Nữ diễn viên phim “Tình yêu và tham vọng” thú nhận khuyết điểm sắc vóc khi được fan nhờ tư vấn làm sao đôi chân trở nên thon thả. Theo Diễm My, chăm chỉ chạy bộ, nhảy dây giúp đùi trở nên ngày càng thon thả. Trên trang cá nhân, Diễm My không ít lần chia sẻ hình ảnh chạy bộ. Cô từng chạy bộ 10 km quanh hồ Hồ Xuân Hương tại Đà Lạt. Số đo 3 vòng gợi cảm của Diễm My lại khiến nhiều người ao ước. Diễm My tự tin nhất ở vòng 3 với số đo lên đến 95 cm. Nữ diễn viên chuộng mặc trang phục bó sát khoe vòng 3 nảy nở.Cân nặng của Diễm My duy trì ở khoảng 50-54 kg. Mỹ nhân 32 tuổi có phong cách thời trang đa dạng khi gợi cảm, lúc kín đáo, khi lại cá tính. Diễm My gây chú ý khi tham gia dự án nghệ thuật “Vũ trụ mỹ nhân”. Cô được xướng tên là "Mỹ nhân phong cách màn ảnh Việt" 2021. Ngoài Diễm My, “Vũ trụ mỹ nhân” còn sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Vũ, Phương Anh Đào và Kaity Nguyễn. Xem trailer tập 2 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV

