Chuyện tình đẹp của Diễm My 9X và chồng sắp cưới Vinh Nguyễn

Thông tin Diễm My - Vinh Nguyễn tổ chức đám cưới vào tháng 12/2023 nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Hồi tháng 12/2022, Diễm My được Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu trong chuyến du lịch ở Australia. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2016. 2 năm sau đó, Diễm My và bạn trai công khai mối quan hệ tình cảm. Đôi uyên ương từng yêu xa, rạn nứt tình cảm do mâu thuẫn, xung đột. Sau khi tái hợp, những hiểu lầm trong quá khứ được giải tỏa khiến cho Diễm My và Vinh Nguyễn càng gắn bó. Diễm My được nửa kia ủng hộ công việc, góp ý về ăn mặc lẫn cách diễn. Theo Dân Việt, khi Diễm My quay phim, Vinh Nguyễn nhắn tin hỏi thăm liên tục, nhờ người nhà làm cơm để bạn gái mang theo. Còn khi thấy Diễm My đóng cửa phòng đọc kịch bản, Vinh Nguyễn đưa món ngon cho cô ăn, giúp cô giảm áp lực. Vinh Nguyễn và Diễm My có nhiều sở thích chung như du lịch, thể thao. Cặp đôi thường xuyên tham gia các giải chạy bộ cùng nhau. Bạn trai là điểm tựa cho Diễm My vượt qua những khó khăn, biến cố trong cuộc sống. 7 năm gắn bó, chuyện tình của Diễm My và Vinh Nguyễn không vướng bất kì điều tiếng nào, được nhiều người ngưỡng mộ. Diễm My được gia đình Vinh Nguyễn yêu thương. Cặp đôi muốn tổ ấm có thêm ít nhất hai con. Diễm My và Vinh Nguyễn hiện tất bật chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, chụp ảnh cưới, gửi thiệp mời đến người thân, bạn bè. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

