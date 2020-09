Sao Việt bàn vụ “tiểu tam” Lexus LX570: Đánh ghen sao cho “sang“?

Vụ việc đánh ghen “tiểu tam” trên xe Lexus LX570 vẫn chưa hết "hot" khi khiến loạt sao Việt phải lên tiếng. Quá khứ cũng từng bị chồng phản bội, Hoa hậu Thu Hoài sau khi xem xong clip lại có quan điểm cho rằng, cách gào thét đánh ghen "tiểu tam" không còn phù hợp với thời đại này. Theo Thu Hoài, là đàn bà, hãy sâu xa, ngay kể cả trong chuyện đánh ghen. Đừng đánh vào mặt, hãy đánh vào kinh tế. Đừng giành giật đàn ông, hãy giành tài sản. Đừng để mình bị cơn ghen dẫn dắt, mà hãy dắt cơn ghen sang phía kẻ phụ bạc mình! Hoa hậu Thu Hoài cũng gửi lời nhắn nhủ tới "tiểu tam" trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế: "Hạn chế post những câu triết lý sâu xa, bởi khi mix cùng cảnh bị người khác đánh ghen chúng lại trở nên cực kì hợp lý... Góp ý với các em tuesday một số ý kiến về trang phục và thời trang thôi, chứ ý định của tui là muốn giảm cơ hội dùng chân tay của các chị em phụ nữ. Hãy đánh ghen bằng đầu và kinh tế nhé đàn bà!". Là người thẳng tính, Trang Trần thẳng thắn lên tiếng chỉ trích người chồng trong clip bị đánh ghen là "đồ tồi" vì đã đi ngoại tình còn giở thói vũ phu với vợ. Cô cho rằng, khi phát hiện chồng ngoại tình thì những bà vợ hãy dùng lời lẽ cảnh cáo trước. Bởi chưa biết "tiểu tam" có phải là nạn nhân của kẻ trăng hoa, lừa dối hay không. Sau đó nếu họ vẫn tiếp diễn thì chắc chắn sẽ phải xử lý cả đôi. Cựu người mẫu cũng nêu quan điểm, chị em rơi vào tình cảnh này nếu trách tiểu tam 1 thì trách chồng 70, còn lại là lỗi ở bản thân. Qua sự việc gây ồn ào, Trang Trần khuyên chị em: "Đàn bà nhất định phải có nhiều tiền để làm đẹp, đánh phấn chứ không đánh ghen...". Cựu người mẫu cũng đúc kết được bài học cho riêng mình: "Chồng em mà đi bồ là em tiễn vong đi luôn, không cần đánh đấm gì cả". Cũng từng vướng vào lùm xùm tố chồng ngoại tình, Lý Phương Châu - vợ cũ Lâm Vinh Hải lên tiếng bênh vực người vợ trong vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế. Nữ vũ công bức xúc: "Đọc những comment ác miệng chê chị vợ về ngoại hình, về ăn mặc nên bị chồng bỏ là đúng rồi, rồi nào tiểu tam nhìn ngon thế mà... Thật sự là không nhịn được!". Vợ cũ Lâm Vinh Hải nêu quan điểm: "Đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn đi ngoại tình. Vấn đề ở đây là bản tính thằng đàn ông đó ham của lạ, có mới nới cũ, không muốn mất chén cơm mà vẫn muốn ăn phở. Sự khốn nạn là do bản chất, đừng đổ lỗi do hoàn cảnh". Lý Phương Châu viết thêm: "Phụ nữ hơn nhau ở giá trị đạo đức, ở bản lĩnh cuộc sống, ở tầm nhìn và văn hoá. Đừng ủng hộ - tiếp tay cho những người trẻ mang tư tuởng suốt ngày không biết làm gì, sống không lý tưởng và đam mê, chỉ biết chưng diện cho đẹp, check in sang chảnh, bán vốn tự có và chỉ chực chờ để lao vào cướp hạnh phúc của người khác, đê hèn lắm ạ". Xoay quanh chuyện đánh ghen và người thứ 3, Á hậu Phương Nga cách đây chưa lâu có chia sẻ trong một talk show: "Tôi nghĩ, không việc gì mình phải tức giận, cào cấu, cấu xé người kia hay đi đánh ghen vì rõ ràng mình là người bị tổn thương hơn. Làm những hành động đó chỉ để giải tỏa những bức xúc tạm thời nhưng về lâu dài, mình sẽ là người đau hơn". Á hậu Việt Nam 2018 cũng khẳng định: "Khi mình quá gò bó sẽ khiến người kia cảm thấy khó chịu và muốn vùng ra khỏi mối quan hệ. Tôi nghĩ đơn giản, hai người có thể tâm sự, chia sẻ với nhau những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu được, cả hai có thể vẫn tiếp tục đi với nhau và không thể thì phải xem xét lại". Bạn trai của Á hậu Phương Nga là diễn viên Bình An cũng nêu rõ quan điểm sau chia sẻ của bạn gái: "Quan trọng là do người đàn ông thôi. Đó là cách họ yêu thương và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình". Xem video "Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế". Nguồn Báo Giao thông:

Vụ việc đánh ghen “tiểu tam” trên xe Lexus LX570 vẫn chưa hết "hot" khi khiến loạt sao Việt phải lên tiếng. Quá khứ cũng từng bị chồng phản bội, Hoa hậu Thu Hoài sau khi xem xong clip lại có quan điểm cho rằng, cách gào thét đánh ghen "tiểu tam" không còn phù hợp với thời đại này. Theo Thu Hoài, là đàn bà, hãy sâu xa, ngay kể cả trong chuyện đánh ghen. Đừng đánh vào mặt, hãy đánh vào kinh tế. Đừng giành giật đàn ông, hãy giành tài sản. Đừng để mình bị cơn ghen dẫn dắt, mà hãy dắt cơn ghen sang phía kẻ phụ bạc mình! Hoa hậu Thu Hoài cũng gửi lời nhắn nhủ tới "tiểu tam" trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế: "Hạn chế post những câu triết lý sâu xa, bởi khi mix cùng cảnh bị người khác đánh ghen chúng lại trở nên cực kì hợp lý... Góp ý với các em tuesday một số ý kiến về trang phục và thời trang thôi, chứ ý định của tui là muốn giảm cơ hội dùng chân tay của các chị em phụ nữ. Hãy đánh ghen bằng đầu và kinh tế nhé đàn bà!". Là người thẳng tính, Trang Trần thẳng thắn lên tiếng chỉ trích người chồng trong clip bị đánh ghen là "đồ tồi" vì đã đi ngoại tình còn giở thói vũ phu với vợ. Cô cho rằng, khi phát hiện chồng ngoại tình thì những bà vợ hãy dùng lời lẽ cảnh cáo trước. Bởi chưa biết "tiểu tam" có phải là nạn nhân của kẻ trăng hoa, lừa dối hay không. Sau đó nếu họ vẫn tiếp diễn thì chắc chắn sẽ phải xử lý cả đôi. Cựu người mẫu cũng nêu quan điểm, chị em rơi vào tình cảnh này nếu trách tiểu tam 1 thì trách chồng 70, còn lại là lỗi ở bản thân. Qua sự việc gây ồn ào, Trang Trần khuyên chị em: "Đàn bà nhất định phải có nhiều tiền để làm đẹp, đánh phấn chứ không đánh ghen...". Cựu người mẫu cũng đúc kết được bài học cho riêng mình: "Chồng em mà đi bồ là em tiễn vong đi luôn, không cần đánh đấm gì cả". Cũng từng vướng vào lùm xùm tố chồng ngoại tình, Lý Phương Châu - vợ cũ Lâm Vinh Hải lên tiếng bênh vực người vợ trong vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế. Nữ vũ công bức xúc: "Đọc những comment ác miệng chê chị vợ về ngoại hình, về ăn mặc nên bị chồng bỏ là đúng rồi, rồi nào tiểu tam nhìn ngon thế mà... Thật sự là không nhịn được!". Vợ cũ Lâm Vinh Hải nêu quan điểm: "Đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn đi ngoại tình. Vấn đề ở đây là bản tính thằng đàn ông đó ham của lạ, có mới nới cũ, không muốn mất chén cơm mà vẫn muốn ăn phở. Sự khốn nạn là do bản chất, đừng đổ lỗi do hoàn cảnh". Lý Phương Châu viết thêm: "Phụ nữ hơn nhau ở giá trị đạo đức, ở bản lĩnh cuộc sống, ở tầm nhìn và văn hoá. Đừng ủng hộ - tiếp tay cho những người trẻ mang tư tuởng suốt ngày không biết làm gì, sống không lý tưởng và đam mê, chỉ biết chưng diện cho đẹp, check in sang chảnh, bán vốn tự có và chỉ chực chờ để lao vào cướp hạnh phúc của người khác, đê hèn lắm ạ". Xoay quanh chuyện đánh ghen và người thứ 3, Á hậu Phương Nga cách đây chưa lâu có chia sẻ trong một talk show: "Tôi nghĩ, không việc gì mình phải tức giận, cào cấu, cấu xé người kia hay đi đánh ghen vì rõ ràng mình là người bị tổn thương hơn. Làm những hành động đó chỉ để giải tỏa những bức xúc tạm thời nhưng về lâu dài, mình sẽ là người đau hơn". Á hậu Việt Nam 2018 cũng khẳng định: "Khi mình quá gò bó sẽ khiến người kia cảm thấy khó chịu và muốn vùng ra khỏi mối quan hệ. Tôi nghĩ đơn giản, hai người có thể tâm sự, chia sẻ với nhau những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu được, cả hai có thể vẫn tiếp tục đi với nhau và không thể thì phải xem xét lại". Bạn trai của Á hậu Phương Nga là diễn viên Bình An cũng nêu rõ quan điểm sau chia sẻ của bạn gái: "Quan trọng là do người đàn ông thôi. Đó là cách họ yêu thương và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình". Xem video "Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế". Nguồn Báo Giao thông: