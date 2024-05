Hot girl Sam lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái

Hot girl Sam đã lập một fanpage để lưu giữ hình ảnh các con. Mới đây, trên fanpage này, cô đăng tải ảnh con gái biết nháy mắt với mẹ khi mới chào đời. Hiện tại, Sam vẫn chưa khoe ảnh cận mặt con trai. Ngoài ra, sau ít tháng sinh nở, Sam đăng tải loạt ảnh chồng cận kề lúc cô lâm bồn. Chồng Sam vẫn giấu mặt hoàn toàn trong loạt ảnh. "Hot girl 50 tỷ" chia sẻ: "Nhõng nhẽo thì thôi rồi. Cũng may lúc đó chịu khó chụp lại mấy tấm làm kỷ niệm. Giờ coi lại thấy vẫn hạnh phúc lâng lâng". Sam được chồng động viên, chăm sóc lúc vượt cạn. Khoảnh khắc Sam chuẩn bị gặp cặp song sinh. Nữ diễn viên cho biết, cô rất hồi hộp, căng thẳng suốt ca mổ. Sam chia sẻ, bé gái là chị, bé trai chào đời sau.Vợ chồng Sam tổ chức tiệc đầy tháng cho cặp song sinh. Sam chia sẻ trên VOV về việc làm mẹ bỉm sữa: "Khó khăn thì cũng như những bà mẹ khác thôi, Sam thấy mình vẫn may mắn vì được chồng yêu thương, hỗ trợ. Anh phụ giúp Sam nhiều lắm, anh luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì tốt cho 3 mẹ con Sam. Ngoài ra, Sam còn được mẹ giúp nữa, nói là khó khăn thì cũng khó nhưng Sam nghĩ nó sẽ không thể so được với các mẹ bỉm sữa khác". Mới đây, Sam đi làm trở lại sau ít tháng sinh con. "Tình hình chung của mấy mẹ bỉm khi đi làm trở lại. Cảm giác lạ lẫm làm sao", Sam chia sẻ. Xem video: "Sam tiết lộ mất nụ hôn đầu năm lớp 8". Nguồn FBNV

