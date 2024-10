Sắc vóc Thiên An sau 3 năm có con chung với Jack

Thiên An có con chung với Jack vào năm 2021. 3 năm qua, cô làm mẹ đơn thân. Nhan sắc Thiên An được nhận xét thăng hạng sau khi cô sinh nở. Bà mẹ một con sở hữu vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Tình cũ của Jack có đường cong hình thể gây mê, săn chắc nhờ chăm tập luyện gym, yoga. Thiên An tự tin mặc hở bạo khoe dáng vóc chuẩn không cần chỉnh. Hot girl sinh năm 1998 chuộng váy áo cúp ngực, hở eo. Thiên An trẻ trung, quyến rũ dù diện trang phục đơn giản. Sở hữu vóc dáng nuột nà, gương mặt xinh đẹp, Thiên An đắt show làm người mẫu ảnh. Tình cũ của Jack quyến rũ từng góc nhìn trong một lần làm người mẫu ảnh. Thiên An tập trung làm việc, chăm sóc con gái. Người đẹp sinh năm 1998 không cần tình cũ chu cấp cho con gái chung. Bé Sol - con gái của Jack và Thiên An nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả sau khi chào đời. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn Youtube J97

