Tình cũ của Jack bức xúc khi bị đồn có hai con

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu, diễn viên Thiên An khẳng định, cô chỉ có một người con là bé Sol. “Năm 2021, mình sinh bé Sol và là con đầu tiên”, tình cũ của Jack chia sẻ. Ảnh: FBNV. Hot girl Thiên An cho biết lý do lên tiếng: “Thật ra bản thân mình cũng không còn quá xa lạ với những cách mà "thế lực đó" đối xử với mình. Nhưng các bạn còn làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh của mình, đối tác nên bắt buộc mình phải lên tiếng tránh hậu quả khó lường nếu mình cứ nhẫn nhịn cho qua”. Ảnh: FBNV. Thiên An chỉ mong có cuộc sống yên ổn để tập trung nuôi con. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cô bị đồn sai sự thật. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2022, tình cũ của Jack bác bỏ nghi vấn quen một người tên T khi đang trong mối quan hệ khác như một fanpage lan truyền. Thiên An khẳng định, cô đã bị mạo danh để nhắn tin với T. Ảnh: FBNV. Theo Thiên An, T là thầu xây dựng ngôi nhà của cô tại Bình Dương. Bà mẹ một con không phủ nhận việc T ưu ái khi dành tặng cô bản vẽ thiết kế ngôi nhà. Tuy nhiên, Thiên An khẳng định, trong quá trình làm việc, T là người trực tiếp làm việc với mẹ của cô, cô không hề liên quan. Ảnh: FBNV. “Trong khi xây nhà sẽ có những vấn đề phát sinh xảy ra ngoài dự tính nên giữa nhà mình và anh T có 1 số khúc mắc nhưng cũng đã giải quyết trong yên bình và anh T đã xóa bài đăng của anh ấy trên Facebook. Và trong bài viết của anh T không có thông tin nào cho rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ấy, cũng như ngôi nhà mình đang sống là do anh ấy xây tặng cho mình”, Thiên An cho biết. Ảnh: FBNV. Bên cạnh đó, tình cũ của Jack còn khẳng định, anh trai không nợ 2 tỷ đồng hay được gia đình Jack trả nợ. Bà mẹ một con cũng cho biết thêm, phía gia đình Jack đã ngưng chu cấp cho con gái 8 tháng qua, cũng như không hề có chuyện mẹ của Jack chu cấp 5 triệu, Jack chu cấp 10 - 15 triệu như tin đồn. Ảnh: FBNV. Trước loạt tin đồn thất thiệt, Thiên An đã nhờ pháp luật bảo vệ mình. Ảnh: FBNV. Thiên An và Jack bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack. Đáng chú ý, Jack bị tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái. Về phần mình, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV.

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu, diễn viên Thiên An khẳng định, cô chỉ có một người con là bé Sol. “Năm 2021, mình sinh bé Sol và là con đầu tiên”, tình cũ của Jack chia sẻ. Ảnh: FBNV. Hot girl Thiên An cho biết lý do lên tiếng: “Thật ra bản thân mình cũng không còn quá xa lạ với những cách mà "thế lực đó" đối xử với mình. Nhưng các bạn còn làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh của mình, đối tác nên bắt buộc mình phải lên tiếng tránh hậu quả khó lường nếu mình cứ nhẫn nhịn cho qua”. Ảnh: FBNV. Thiên An chỉ mong có cuộc sống yên ổn để tập trung nuôi con. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cô bị đồn sai sự thật. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2022, tình cũ của Jack bác bỏ nghi vấn quen một người tên T khi đang trong mối quan hệ khác như một fanpage lan truyền. Thiên An khẳng định, cô đã bị mạo danh để nhắn tin với T. Ảnh: FBNV. Theo Thiên An, T là thầu xây dựng ngôi nhà của cô tại Bình Dương. Bà mẹ một con không phủ nhận việc T ưu ái khi dành tặng cô bản vẽ thiết kế ngôi nhà. Tuy nhiên, Thiên An khẳng định, trong quá trình làm việc, T là người trực tiếp làm việc với mẹ của cô, cô không hề liên quan. Ảnh: FBNV. “Trong khi xây nhà sẽ có những vấn đề phát sinh xảy ra ngoài dự tính nên giữa nhà mình và anh T có 1 số khúc mắc nhưng cũng đã giải quyết trong yên bình và anh T đã xóa bài đăng của anh ấy trên Facebook. Và trong bài viết của anh T không có thông tin nào cho rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ấy, cũng như ngôi nhà mình đang sống là do anh ấy xây tặng cho mình”, Thiên An cho biết. Ảnh: FBNV. Bên cạnh đó, tình cũ của Jack còn khẳng định, anh trai không nợ 2 tỷ đồng hay được gia đình Jack trả nợ. Bà mẹ một con cũng cho biết thêm, phía gia đình Jack đã ngưng chu cấp cho con gái 8 tháng qua, cũng như không hề có chuyện mẹ của Jack chu cấp 5 triệu, Jack chu cấp 10 - 15 triệu như tin đồn. Ảnh: FBNV. Trước loạt tin đồn thất thiệt, Thiên An đã nhờ pháp luật bảo vệ mình. Ảnh: FBNV. Thiên An và Jack bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack. Đáng chú ý, Jack bị tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái. Về phần mình, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV.