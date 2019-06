Quyền lực đáng sợ của bà trùm giải trí Hong Kong

Vợ yêu của trùm xã hội đen

Những ngày gần đây, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước lời tố cáo thẳng thừng nhắm vào Trương Bá Chi. Trần Lam - vợ của ông trùm Hướng Hoa Cường đăng một bài dài trên trang cá nhân nói Trương Bá Chi "nghiện nói dối" vì "đọc ít sách", "cuộc sống sau khi ly hôn và làm mẹ đơn thân đã khiến cô bị méo mó tâm lý".

Bà trùm Trần Lam cũng cho hay, Trương Bá Chi thành thục đến mức độ nói dối không chớp mắt: "Mọi lời cô ấy nói đều không cần suy nghĩ, khoác lác đến mức sảng luôn rồi". Bị chỉ trích gay gắt nhưng Trương Bá Chi cũng không dám công khai phản bác hay đáp lời bà Trần. Đây cũng không phải lần đầu cô bị bà trùm này dùng lời lẽ cay nghiệt nhận xét.

Trần Lam là nhân vật nổi tiếng hay lớn tiếng chỉ trích các minh tinh. “Dù có ra sao, tôi là người ăn ngay nói thẳng, dám nói sự thật là cá tính của tôi”, bà khẳng định. Trong làng giải trí Hong Kong, người ngay thẳng không ít nhưng dám thẳng thắn chê bai không nể nang ai thì chỉ Trần Lam mới dám làm.

Bà trùm Trần Lam là người quyền lực và dữ dằn có tiếng.

Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 1959 tại Đài Loan. Xinh đẹp từ nhỏ nhưng Trần Lam luôn là người phụ nữ có cá tính mạnh. Những năm đầu khởi nghiệp, bà là người mẫu và có vô số người đàn ông giàu có theo đuổi. Trong số đó có Hướng Hoa Cường, con trai trùm băng đảng Tân Nghĩa An ở Hong Kong. Lúc này, Hướng Hoa Cường đã ly hôn.

Hướng Hoa Cường si mê Trần Lam, yêu bà ở cá tính mạnh mẽ. Giới truyền thông mô tả Trần Lam là mảnh ghép còn thiếu, bù lấp sự yếu đuối và thiếu quyết đoán của Hướng Hoa Cường lúc bấy giờ. Hướng Hoa Cường theo đuổi Trần Lam một năm. Họ kết hôn năm 1980, cùng thành lập công ty giải trí tên Trung Quốc Tinh.

Khác với những người phụ nữ bình thường thích ở nhà sau khi kết hôn với đàn ông giàu có, Trần Lam dần trở thành nữ tướng bên cạnh Hướng Hoa Cường. Họ bên nhau như hình với bóng.

Công ty Vĩnh Thịnh do bà cùng Hướng Hoa Cường, Hướng Hoa Thắng thành lập sản xuất loạt phim đáng chú ý như Trốn học Uy long, Lộc đỉnh ký, Thần bài... Giới giải trí Hong Kong thường rỉ tai nhau: "Không có Trần Lam thì không có Hướng Hoa Cường của ngày hôm nay".

Hướng Hoa Cường có quyền lực vững chắc tại Hong Kong trong suốt hàng chục năm qua là nhờ sự chống lưng của Tân Nghĩa An. Tân Nghĩa An có khoảng 55.000 thành viên tại Hong Kong, Đại lục, Mỹ, Canada, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Tân Nghĩa An cùng 14K, Hòa Hợp Đào và Hòa Thắng Hòa tạo thành "Tứ đại hắc bang" mạnh nhất hội Tam Hoàng.

Trần Lam tuy không có xuất thân quyền quý nhưng bà lại có tài "át vía" người chồng xã hội đen. Là ông trùm giải trí, xung quanh Hướng Hoa Cường luôn có muôn vàn mỹ nhân, nhưng xưa nay ông hiếm khi vướng tin đồn với các bóng hồng. Ấy là vì lời hứa với vợ cách đây hàng chục năm rằng dù vật đổi sao dời, Hướng Hoa Cường mãi là "ông chủ sạch bong scandal tình ái".

Hướng Hoa Cường cũng từng nói: "Tôi từng tuyên bố với vợ sẽ không trở thành ông chủ tai tiếng cùng các cô chân dài. Tôi không ngờ sau gần 40 năm vẫn giữ được lời thề đó". Dù bị chê cười là ông trùm sợ vợ nhưng Hướng Hoa Cường vẫn không dám phạm lời thề với Trần Lam.

Ghét bỏ Trương Bá Chi, "muốn giết" Châu Tinh Trì

Quyền lực của Trần Lam phủ rộng khắp làng giải trí, không chỉ gói gọn trong các công ty bà quản lý bởi khi nhắc đến "đại tỷ" là không ai dám không nể nang. Khi Lý Liên Kiệt từng bị thế lực ngầm uy hiếp, ép đóng phim, chính bà Trần Lam là người đã đứng ra bảo vệ và báo chuyện này với cảnh sát.

Khi Thiên hậu Mai Diễm Phương bị hành hung, Trần Lam đích thân đến tận nơi để giải cứu nữ ca sĩ. Bà từng sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng để giúp Lưu Đức Hoa vượt qua thời kỳ đen tối khi công ty rơi vào thế phá sản mà không thu về một đồng.

Lúc Trương Bá Chi dính scandal bị giang hồ hãm hiếp, Trần Lam cũng ra mặt để giải quyết êm thấm. Trương Bá Chi từng gọi Trần Lam là "mẹ đỡ đầu". Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người xấu đi rất nhiều trong thời gian gần đây.

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi đều bị Trần Lam phỉ báng, ghét bỏ ra mặt.

Mâu thuẫn được cho là xuất phát từ khi Trương Bá Chi tỏ ra chảnh chọe, đòi hỏi nhiều yêu sách khi được mời tham gia dự án Phong Thần Bảng đầu năm 2015. “Năm xưa, khi tôi gặp Trương Bá Chi, đã rất yêu quý cô ấy.