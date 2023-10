Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu khi lái xe, đơn vị quản lý lên tiếng

Mới đây, clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu khi lái xe máy khiến dư luận xôn xao. Theo Vietnamnet, Công an TPHCM xác định, clip được thực hiện cách đây hơn 2 tháng, để quảng cáo cho một dòng xe máy điện.

Khu vực quay phim tại một chung cư ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, có hàng rào chắn bảo vệ. Clip hậu trường cho thấy, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu trên xe có sự giám hộ của đoàn làm phim, có thiết bị bảo hộ, ràng buộc dây an toàn, xe di chuyển chậm.

Trong quá trình biên tập clip, đơn vị sản xuất cắt bỏ dây bảo hộ, người giám sát. Khi đăng tải video, đơn vị sản xuất có đính dòng chữ “Được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào”.

Hậu trường Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu khi lái xe. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Tiền Phong, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã mời Quốc Nghiệp và Quốc Cơ đến làm việc. Tuy nhiên, Quốc Cơ không ở TPHCM nên sẽ làm việc sau. Bước đầu, phía hai nghệ sĩ cung cấp cho cơ quan công an thông tin về hợp đồng quảng cáo, giấy phép thực hiện dự án liên quan đến clip chồng đầu đi xe máy. Hiện tại, Công an TP Thủ Đức tiến hành xác minh các giấy tờ này để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: FBNV.

Về clip lái xe máy chồng đầu của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp , ông Lê Diễn - Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam (nơi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp công tác) cho biết: “Đây là các hoạt động làm phim, được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng như thế thì không thể đánh đồng với việc cao hứng, tự biểu diễn trên mô tô”.

Ông Lê Diễn nói thêm, diễn viên xiếc tại Nhà hát Phương Nam cũng có những màn trình diễn xiếc trên mô tô. "Các diễn viên đó trình diễn trên sân khấu là hoàn toàn hợp lệ, còn nếu đi ra đường, ra không gian công cộng mà tự ý trình diễn như vậy thì hoàn toàn sai. Chạy khơi khơi ngoài đường mà tự ý làm như thế thì pháp luật có đủ cơ sở xử lý”, ông Lê Diễn chia sẻ với Tiền Phong.

Ông Lê Diễn - Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Ảnh: Tiền Phong.

Về phía giới luật sư, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) chia sẻ trên Dân Trí, theo Luật quảng cáo năm 2012, phía công ty đăng tải nội dung quảng cáo xe máy điện không thuộc các nhóm đối tượng bị cấm quảng cáo, tuy nhiên lại gây tranh cãi với màn trình diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thực hiện bởi Quốc Cơ và Quốc Nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 144/2020, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng do người đăng, phát chịu trách nhiệm. Trường hợp trên vẫn được xem là một hình thức biểu diễn nghệ thuật được pháp luật công nhận, tuy nhiên người đăng tải phải tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Hiện nay, trong Luật giao thông đường bộ năm 2008 không quy định về việc cấp phép quảng cáo. Tuy nhiên lại quy định: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Luật sư Tuấn chỉ ra trong clip có dòng cảnh báo: "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nằm trong khu vực được kiểm soát riêng, không gây ảnh hưởng tới tình trạng giao thông và có khuyến cáo người xem không được thử theo bất cứ hình thức nào".

Tuy nhiên, theo luật sư Tuấn, đây là clip quảng cáo được thực hiện bởi những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ, nên hành động không đội mũ bảo hiểm khi lan truyền trên Internet phần nào đó chưa thực sự phù hợp với chuẩn mực xã hội. Việc này có thể làm sai lệch ý nghĩ của giới trẻ nói riêng và người tiêu dùng trong nước, cũng như nước ngoài nói chung.

Theo quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn tại Nghị định 38/2021: Phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

"Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi đăng tải mà có, tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số", luật sư Tuấn viện dẫn.

Luật sư Trương Văn Tuấn. Ảnh: Dân Trí.

Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, cô làm nhiều động tác nguy hiểm khi lái mô tô phân khối lớn. Ngọc Trinh còn biên tập các clip lái xe rồi đăng tải trên mạng xã hội. Dù bị chỉ trích, cô không gỡ các clip. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngọc Trinh khóa các trang cá nhân.