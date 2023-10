Hà An Huy quỳ gối, bật khóc khi đăng quang Vietnam Idol 2023

Chung kết Vietnam Idol 2023 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Hà An Huy. Lâm Phúc và Hà Minh đoạt giải á quân. Tân quán quân Vietnam Idol quỳ gối trong khoảnh khắc đăng quang. Hà An Huy còn bật khóc vì quá vui mừng trước kết quả cuối cùng. Các thí sinh chia vui cùng quán quân và 2 á quân. Trong chung kết Vietnam Idol 2023, Hà An Huy chinh phục khán giả bằng hai ca khúc Rơi và Người lạ ơi. Nam ca sĩ còn kết hợp cùng giám khảo Mỹ Tâm trong bài hát The light. Số lượt bình chọn của Hà An Huy là 43,7%. Theo Phụ Nữ Mới, Hà An Huy có bà ngoại là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, mẹ là NSƯT Minh Phương. Á quân Hà Minh thể hiện hai ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây và Dưới ánh đèn sân khấu. Á quân Lâm Phúc thể hiện liên khúc Tình đầu - Phía sau một cô gái. Sau đó, anh trình diễn ca khúc Tâm sự cùng người lạ. Thanh Thảo (Muộii) và Xuân Định K. Y dừng chân ở top 5 Vietnam Idol 2023. Muộii là thí sinh được ban giám khảo sử dụng nút vàng giải cứu để vào chung kết. Trong đêm thi cuối cùng, Muộii thể hiện ca khúc tự sáng tác Em còn đẹp lắm. Xuân Định K. Y thể hiện ca khúc 3 Đi (Đi. Đi. Đi) trong chung kết. Trong chung kết, Mỹ Tâm thể hiện hai ca khúc Đừng hỏi em và Cô ấy là ai. Trong khi đó, là khách mời, Đông Nhi thể hiện ca khúc Người ôm pháo hoa, Sơn Tùng M-TP hát Em của ngày hôm qua, Tăng Duy Tân thể hiện ca khúc Anh đã loop trong niềm đau này. Xem video: "Hà An Huy đăng quang Vietnam Idol 2023". Nguồn Vietnam Idol

