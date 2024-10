Quế Anh trắng tay, đại diện Ấn Độ đăng quang Miss Grand International 2024

Tối ngày 25/10, chung kết cuộc thi Miss Grand International 2024 diễn ra tại Thái Lan. Quế Anh là đại diện Việt Nam năm nay. Đáng tiếc, trong chung kết, Quế Anh trắng tay, khiến chuỗi 8 mùa đại diện Việt Nam liên tục vào top bị cắt đứt.

Top 5 chung cuộc gồm: Philippines, Ấn Độ, Pháp, Brazil và Myanmar. Cuối cùng, Rachel Gupta - đại diện Ấn Độ đăng quang. Đại diện Philippines, Myanmar, Pháp và Brazil lần lượt đạt giải á hậu 1,2,3 và 4.

Top 10 Miss Grand International 2024 gồm: Indonesia, Pháp, Myanmar, Peru, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica và Philippines. Trong top 10, đại diện Indonesia thắng giải Miss Popular Vote.