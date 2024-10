Hành trình của Quế Anh trước chung kết Miss Grand International 2024

Miss Grand International 2024 khởi động vào đầu tháng 10. Ngay khi nhập cuộc, Quế Anh đã nhận tin vui. Cô lọt top 10 thí sinh được yêu thích nhất, ăn tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: FB Miss Grand International. Trong bữa tiệc, Quế Anh nhận câu hỏi về antifan từ ông Nawat: "Bạn muốn nói gì với người hâm mộ Việt Nam khi có người ủng hộ, nhưng cũng có người phản đối việc bạn thi đấu?". Đại diện Việt Nam trả lời: "Tôi nghĩ nhiều người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam yêu thích và ủng hộ tôi, nhưng cũng có một số người không hiểu những gì tôi làm. Tôi hy vọng họ có thể thấy được những nỗ lực và khả năng của tôi". Ảnh: Miss Grand International. Ở phần thi Grand Voice Award, Võ Lê Quế Anh hát Like that và Everytime we touch. Like that giúp Quế Anh được gọi tên vào top 30. Ngay sau đó, đại diện Việt Nam tiếp tục tham gia vòng thứ hai. Trình diễn ca khúc Everytime we touch, Quế Anh vào top 15. Tuy nhiên, ở vòng tiếp theo, cô trượt top 3. Ảnh: Miss Grand International. Quế Anh bước vào phần thi trang phục áo tắm - một trong những phần thi quan trọng ở Miss Grand International 2024. Ảnh chụp màn hình. Ở giải Best In Swimsuit, Quế Anh lọt top 10 do khán giả bình chọn. Ảnh: FB Miss Grand International. Võ Lê Quế Anh trình diễn bộ trang phục “Khảm xà cừ" của NTK Nguyễn Ngọc Tứ trong đêm thi Trang phục dân tộc (National Costume). Hiện tại, trang phục của Quế Anh lọt top 10 giải Trang phục dân tộc. Ảnh: FB Miss Grand International. Tính đến sáng ngày 25/10, Quế Anh tạm lọt top 3 giải Popular Vote với số phiếu chiếm 24%. Ảnh: Website Miss Grand International. Quế Anh trình diễn tốt, không gặp bất kỳ sự cố nào trong bán kết. Ảnh: FB Miss Grand International. Đại diện Việt Nam gợi cảm với bikini trong bán kết. Ảnh: FB Quế Anh. Ít giờ trước chung kết, Quế Anh chia sẻ, Miss Grand International 2024 là một giấc mơ lớn mà cô may mắn được chạm tay và chinh phục. Nàng hậu cho biết, bản thân cô chưa tốt, vẫn còn rất nhiều thiếu sót và mong khán giả cho cô cơ hội trau dồi, hoàn thiện mình. Ảnh: FB Quế Anh. Xem video: "Quế Anh thi dạ hội ở bán kết Miss Grand International 2024". Nguồn Sen Vàng

