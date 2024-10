Quế Anh gây ấn tượng khi thi quốc phục ở Miss Grand International

Tối ngày 20/10, phần thi Trang phục dân tộc (National Costume) thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2024 diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Quế Anh mang đến bộ trang phục “Khảm xà cừ" của NTK Nguyễn Ngọc Tứ. Ảnh: Sen Vàng. Trang phục dân tộc của Quế Anh lấy cảm hứng từ nét đẹp của nghề khảm vỏ ốc, vỏ trai... truyền thống. Trên sân khấu Miss Grand International 2024, “Khảm xà cừ" tạo nên hiệu ứng ấn tượng nhờ các chi tiết lấp lánh, màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, hai chiếc quạt hình cánh bướm độc đáo, có thể xoay chuyển linh hoạt giúp phần trình diễn của Quế Anh thêm phần sinh động và thú vị. Ảnh: Sen Vàng. Khoác thiết kế khá nặng và cầu kỳ, Quế Anh vẫn giữ được thần thái tự tin khi sải bước trên sân khấu. Trước giờ diễn, đại diện Việt Nam tự lắp ráp các chi tiết phức tạp, hoàn thiện từng phần của bộ trang phục. Ảnh: Sen Vàng. Ở vòng 1 giải thưởng Country’s power of the year, Quế Anh hiện tại lọt top 16. Ảnh: FB Quế Anh. Ở vòng 1 giải Grand Voice Award, Quế Anh lọt top 15. Ảnh: FB Quế Anh. Ở vòng mới nhất của giải Grand Voice Award, đại diện Việt Nam trượt top 3. Ảnh: FB Quế Anh. Ở giải Best in swimsuit, Quế Anh vào top 10 do khán giả bình chọn. Ảnh: FB Quế Anh. Võ Lê Quế Anh cùng các thí sinh khác sẽ bước vào đêm bán kết vào ngày 22/10. Ảnh: FB Miss Grand International. Chung kết Miss Grand International 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 25/10. Ảnh: FB Miss Grand International. Xem video: "Quế Anh thi bikini". Nguồn Sen Vàng

