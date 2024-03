Quang Lê tiết lộ Mai Thiên Vân sở hữu 4 căn nhà ở Mỹ

Trong nghề, Mai Thiên Vân được gọi là "người tình sân khấu" của Quang Lê. Liveshow Kể những chuyện tình diễn ra ngày 16/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) cũng đánh dấu 15 năm cả hai lần đầu song ca. Quang Lê tiết lộ cả hai sẽ hát lại: Gõ cửa trái tim, Ngày xưa anh nói, Nếu chúng mình cách trở… để ghi dấu 15 năm đồng hành.



Đây là show diễn hiếm hoi Mai Thiên Vân gặp gỡ khán giả quê nhà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sinh sống ở hải ngoại. Trước đó cả hai từng bắt tay trong show Hát với người tình 2022.

Quang Lê và Mai Thiên Vân. Ảnh: NVCC

"Trong khoảng thời gian đầu khi tôi đi hát cũng nhờ sự nâng đỡ của anh Quang Lê. Khi tôi chưa được nhiều người biết đến, anh ấy đã nổi tiếng và đi diễn nhiều. Chính anh Quang Lê là người muốn cùng tôi hát song ca (bài Nước non ngàn dặm ra đi - Phạm Duy), nhờ đó mà tôi được khán giả yêu mến. Tôi rất cảm kích tình cảm của anh bởi một người nổi tiếng chịu hát với một người chưa thành danh như tôi thì đó là điều rất đặc biệt. Tôi cứ suy nghĩ mãi trong lòng và rất trân trọng anh Quang Lê", Mai Thiên Vân nói.

Quang Lê tiết lộ, thời mới vào nghề Mai Thiên Vân từng làm một cú khiến anh và khán giả điếng hồn. "Lúc đó Mai Thiên Vân mới đi hát, cô ấy hát bài Quê mẹ, cứ bước tới mắt hướng xa xăm như nhìn về quê hương. Sân khấu cao 3m, cô ấy bước dần hụt chân té nhào xuống như rơi tự do. Cả rạp thấy Mai Thiên Vân rớt mà la hoảng lên, nhưng may mắn Mai Thiên Vân không bị gì hết vì rớt xuống bàn khán giả, chỉ gãy hai chiếc guốc".

Đồng hành cùng giọng ca quê Bến Tre những ngày đầu tiên ra mắt sân khấu hải ngoại, Quang Lê rất mừng trước sự đổi thay của người em. Anh kể: "Mai Thiên Vân lúc đến Mỹ trong túi có dưới 20 triệu đồng (khoảng 1.000 USD thời đó), vì đi hát phòng trà ở TP.HCM lúc đó chỉ khoảng 10 USD/đêm. Bây giờ cô ấy sở hữu 4 căn nhà ở Mỹ, nắm trong tay 10 triệu USD (hơn 250 tỷ đồng)".

Giọng ca Cô hàng xóm cũng hào hứng khoe nhờ Mai Thiên Vân cho mượn một ít mà anh tậu thêm nhà mới trị giá 1,5 triệu USD ở Mỹ. Căn nhà này khá gần nhà danh hài Thúy Nga và Mai Thiên Vân, tiện cho việc tụ tập các nghệ sĩ.

Gần đây, những hình ảnh mới của Quang Lê được đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Khán giả nhận ra ngoại hình nam ca sĩ có sự thay đổi khi anh thon gọn, điển trai hơn so với trước. Quang Lê cho biết sự thay đổi của anh là thành quả của quá trình nỗ lực giảm cân - xuống 12 kg nhờ bỏ ăn khuya. Hiện tại, giọng ca Sầu tím thiệp hồng tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra là giảm tổng cộng 15 kg trước khi bước lên sân khấu vào ngày 16/3 tới.

Các nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc. Ảnh: NVCC

"Khán giả Hà Nội thương tôi lắm dù tôi có mập béo thế nào. Mỗi ca sĩ có lượng khán giả trung thành của riêng mình rồi. Show tháng 3 ở Hà Nội rất nhiều, nhưng tôi đủ tự tin mình là cái tên bán vé, chưa quảng cáo ghế đã bán quá nửa, bay hết 600 vé chỉ còn 400 cuối cùng thôi. Lần này tôi chỉ làm một đêm với 1.000 chỗ ngồi. Đây là dịp tôi tri ân khán giả của mình sau một thời gian vắng bóng", anh kể.

Nói về lý do quy tụ nhiều ca sĩ nhưng không mời con gái Phương Mỹ Chi, ca sĩ Quang Lê thẳng thắn: "Lỗi do tôi cả. Tôi lu bu nhiều việc và Phương Mỹ Chi nay là công ty khác quản lý, mọi thứ quy củ hơn. Hiện điều kiện cho Phương Mỹ Chi được nâng cao không như ngày trước và lý do chính là tôi bận công việc nên khi sắp xếp sát quá thì chuẩn bị không kịp.

Dự kiến tháng 10 tại TP.HCM tôi sẽ mời Phương Mỹ Chi ghi hình Hát trên quê hương 9. Con đi hát ở ngoài giá rất cao, nhưng cha mời chỉ lấy giá tượng trưng hỗ trợ cha. Phương Mỹ Chi rất tài giỏi, ngoài dòng nhạc quê hương còn có dòng nhạc trẻ rất thành công, là hiện tượng dòng nhạc trẻ. Với thành công này thì con đi làm phải có mức giá phù hợp cho con, tôi rất mừng và chúc mừng cho Phương Mỹ Chi".