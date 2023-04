Lệ Quyên và loạt người tình sân khấu của Quang Lê

Mới đây, Quang Lê chia sẻ về mối quan hệ với người tình sân khấu Lệ Quyên. Theo Vietnamnet, cả hai gặp nhau năm 2005. Lúc đó, Lệ Quyên mới vào nghề. Vì ngưỡng mộ trước giọng hát của Quang Lê, trong chuyến lưu diễn ở Mỹ, nữ ca sĩ nhờ đàn anh ký tặng đĩa nhạc làm kỷ niệm và tặng bạn bè. Ảnh: Vietnamnet Khi chuyển từ hát nhạc trẻ sang nhạc bolero, Lệ Quyên kết hợp với Quang Lê. Một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Quang Lê - Lệ Quyên là “Sầu tím thiệp hồng”. Đến nay, dù vào nghề sau, Lệ Quyên có cát-sê cao hơn Quang Lê. Điều này khiến Quang Lê không hề buồn mà ngược lại rất mừng. Ảnh: Tổ Quốc Quang Lê cho biết, Lệ Quyên đầy duyên dáng, gần gũi, dễ thương. Ảnh: Công thương Ngoài Lệ Quyên, Quang Lê còn song ca ăn ý với Hà Thanh Xuân. Ảnh: Vietnamnet Chia sẻ về những hành động, lời nói tình cảm với Hà Thanh Xuân, Quang Lê cho biết, tất cả đều chỉ xuất hiện khi có camera, còn ngoài đời không có gì hết. Ảnh: VTC Mai Thiên Vân cũng là người tình sân khấu của Quang Lê. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Mai Thiên Vân chia sẻ, ngày mới đi hát, cô nhút nhát, chưa trau chuốt nhiều về ngoại hình và cách diễn. Sau này, cô được Quang Lê định hướng nên ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hình ảnh hơn. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Quang Lê còn kết hợp với Tố My trong âm nhạc. Anh từng chia sẻ: “Đến được với nhau là duyên. Người đầu tiên là Ngọc Hạ, kế là Mai Thiên Vân, khi về Việt Nam có Lệ Quyên và bây giờ là Tố My, Tố My là người nằm trong tứ quý bạn diễn của Quang Lê thật ăn ý, hạnh phúc nào hơn?". Ảnh: Dân Việt Tố My chia sẻ trên Dân Việt về việc được Quang Lê đánh giá cao: “Với những ca sĩ trẻ như My thì điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn, vì lúc bé My chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là được gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, nào ngờ giờ đây được hát, được diễn cùng anh, lại được anh gọi tên là 1 trong 4 ca sĩ nữ kết hợp với anh tốt nhất thì đó như là một giấc mơ. Đồng thời cũng là áp lực lớn với My khi làm sao cho xứng đáng với sự yêu thương của anh Quang Lê cũng như khán giả gần xa”. Ảnh: Dân Việt Xem video: "Quang Lê - Lệ Quyên hát Gõ cửa trái tim". Nguồn Vietnamnet

