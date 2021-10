Quản lý Phi Nhung trả xong cát-sê, Hồ Văn Cường “bay màu” sự nghiệp?

Sinh thời, Phi Nhung là chỗ dựa vững chắc của Hồ Văn Cường ngay từ khi em mới chập chững bước chân vào showbiz. Theo lời anh Quang Chí - đại diện truyền thông của Phi Nhung chia sẻ trên Vietnamnet, khi Hồ Văn Cường mới thi Vietnam Idol Kids 2016, Phi Nhung đã tham gia tư vấn, dàn dựng, tập luyện cho Hồ Văn Cường các vòng thi bán kết, chung kết. Cuối cùng, Hồ Văn Cường cũng đăng quang ngôi vị quán quân. Sau Vietnam Idol Kids 2016, Phi Nhung tiếp tục chỉ dạy Hồ Văn Cường về ca hát. Khoảng giữa năm 2017, khi Hồ Văn Cường vỡ giọng, Phi Nhung luôn an ủi động viên cũng như hướng dẫn con trai nuôi để hát không bị phô. Hồ Văn Cường nhắc đến sự hỗ trợ của mẹ nuôi khi em vỡ giọng: “Cái cảm giác bị khán giả chê hát không còn hay nữa, hát bị chênh phô nó buồn tủi lắm. Mẹ Nhung đã an ủi, động viên em rất nhiều. Mẹ chỉ cho em cách điều chỉnh giọng hát sau khi vỡ giọng. Mẹ cũng hướng dẫn em cách lấy hơi, hát sao cho không còn phô nữa. Đến giờ thì em đã vượt qua áp lực tâm lý này rồi". Trong 5 năm qua, Hồ Văn Cường không phải là gương mặt quá hot. Theo anh Quang Chí, khi đoạt quán quân, cát-sê của Hồ Văn Cường chỉ ở mức 30 triệu đồng/show. Sau này, khi đi diễn với Phi Nhung, cát-sê của Hồ Văn Cường chỉ 10 triệu đồng/show. Cũng theo quản lý truyền thông của Phi Nhung, nhờ uy tín của Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới có cơ hội được đi lưu diễn ở Mỹ, Australia và châu Âu ngay từ khi còn nhỏ. Phi Nhung còn lo lắng cho Hồ Văn Cường về học hành. Theo anh Quang Chí, Hồ Văn Cường được học bổng một phần do mối quan hệ và tên tuổi của Phi Nhung. Tuy nhiên ngay cả khi Hồ Văn Cường được miễn học phí, Phi Nhung vẫn phải trả khoảng 80 triệu/năm cho các khoản thu khác của trường như phí bán trú, phí xe đưa rước, đồng phục, phí cơ sở vật chất. Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường trở thành tâm điểm của dư luận vì rộ tin đồn giọng ca 18 tuổi nhờ bà Phương Hằng đòi giùm cát-sê trong 5 năm do quản lý của Phi Nhung giữ. Về phía Hồ Văn Cường, em vẫn chưa lên tiếng. Trước sự im lặng của Hồ Văn Cường, quản lý cũ của Phi Nhung đặt nghi vấn nam ca sĩ “ăn tiền” bán đứng mẹ nuôi. Người này viết: “Hay là Cường ơi, con được hưởng lợi gì từ những lời hứa hẹn. Rằng sẽ xây nhà cho con, cho con tiền? Nhưng cuộc đời này làm gì có gì dễ dàng đến thế hả Cường? Mẹ đẻ, mẹ nuôi con, những người thương con, vì con mà lao tâm khổ tứ, con còn không thương xót bảo vệ cho họ? Lẽ nào Nhung nuôi nấng, chăm sóc nhầm người rồi? Lẽ nào sau giọng hát thăng hoa lại là tâm hồn toan tính, coi vật chất hơn cả tình thân, tình người?”. Đáng chú ý, phía Trang Trần livestream cho hay, người quản lý và công ty từ lâu muốn đuổi Hồ Văn Cường nếu như không có Phi Nhung bao bọc. Từ chia sẻ của Trang Trần và quản lý cũ của Phi Nhung, nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và công ty quản lý không mấy tốt đẹp. Việc bị mang tiếng “vô ơn” với mẹ nuôi có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi và hình ảnh của Hồ Văn Cường. Nhiều khán giả lo ngại rằng giọng ca 18 tuổi sẽ khó được ai nâng đỡ sau lùm xùm này. Hiện tại, về cát-sê của Hồ Văn Cường, quản lý Phi Nhung cho biết, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và đứng ra xử lý. Xem video "Phi Nhung để mặt mộc hát tại nhà". Nguồn FB Phi Nhung

