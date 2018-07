Phương Oanh “Quỳnh búp bê”: “Cảnh tự phá thai mất nhân tính, nhưng...”

>>> Mời quý độc giả xem video "Hậu trường phim Quỳnh búp bê". Nguồn YouTube:

“Với nhân vật Quỳnh búp bê cái thai là nghiệt chủng”



- Trong phim “Quỳnh búp bê”, cảnh quay tự phá thai của nhân vật Quỳnh do Phương Oanh đảm nhận gây phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng, cảnh phim này quá ghê sợ, như phim kinh dị, bạn nghĩ sao?

- Diễn viên Phương Oanh: Đặt tâm thế của người phụ nữ có thai thì cảnh quay này đúng là ghê sợ, có thể nói rằng mất nhân tính. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh tâm lý của nhân vật Quỳnh ở thời điểm đó thì nó lại mang góc nhìn khác. Khi quay cảnh này em hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc nhân vật nên hiểu được tâm lý của nhân vật. Đối với Quỳnh, đứa con này không chỉ là mang thai ngoài ý muốn mà nói một cách cay nghiệt đó là nghiệt chủng mà cô ấy không hề muốn sự tồn tại của nó. Bởi vì cô ấy bị cưỡng hiếp và cô ấy ghê tởm người cưỡng hiếp mình. Sự ghê tởm lên cao độ khi người đàn ông này chính là cha dượng, chồng của mẹ cô ấy.

Sau này có nhiều tình tiết gợi mở sẽ lý giải tại sao cô ấy ghê tớm cha dượng đến thế. Chính người đàn ông này đã gây ra bi kịch cuộc đời cho cô ấy. Ông ta bày rất nhiều chiêu trò để đổ tội cho Quỳnh khiến mẹ cô ấy không tin tưởng ruồng bỏ cô khiến cô phải bỏ nhà đi. Chính vì thế, khi phát hiện ra cái thai cô ấy ghê sợ bào thai đó, vì bào thai đó là giọt máu của cha dượng.

Thêm nữa cô ấy còn quá non nớt nên hành động phá thai của cô ấy cũng mất kiểm soát, nguy hiểm đến cả tính mạng của cô ấy. Lúc đó Quỳnh quên cả sự an toàn của bản thân mà chỉ muốn đào thải bào thai. Nỗi sợ hãi và sự kinh tởm đã lấn át hết lý trí, sự thông thái của một người bình thường. Sau này, trong quá trình Quỳnh mang bầu, sinh đứa bé ra cô ấy vẫn bị ám ảnh bởi cha dượng và có những hành động mất kiểm soát hơn nhiều. Với những tâm lý như vậy, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho một cô gái đang còn non nớt như nhân vật Quỳnh.

- Trong phim, chi tiết nhân vật Quỳnh mang bầu 4 tháng mà không phát hiện ra có vẻ vô lý?

- Cô ấy còn trẻ con lại ở vùng sâu vùng xa nên sự hiểu biết về sinh lý cũng không được như người thành phố. Thêm nữa, suốt thời gian đó Quỳnh luôn trong tâm trạng sợ hãi, phải chạy trốn, bị bắt hết lần nọ đến lần kia, tâm sinh lý sức khỏe không bình thường để Quỳnh phát hiện ra mình mang bầu. Thêm nữa, cô ấy không hề nghĩ đến tình huống ấy. Mặt khác, dường như sự thay đổi trong cơ thể cô gái này không đáng kể để phát hiện ra, thực tế cơ địa của nhiều người khi có thai cũng không thay đổi nhiều. Vì vậy, việc Quỳnh mang bầu mà không hề biết là điều có thể hiểu được.

- Hóa thân vào nhân vật Quỳnh có diễn biến tâm lý phức tạp, bị cưỡng hiếp đánh đập, tra tấn, đâu là cảnh quay khiến Phương Oanh bị ám ảnh?

- Những cảnh quay bị đánh đập, tra tấn bị ám ảnh đã là một chuyện, nhưng em chỉ sợ hãi lo lắng cho sức khỏe của mình thôi. Còn nhiều đoạn nặng về tâm lý, diễn xuất chiều sâu em bị ám luôn, như người mất hồn.

Thực ra khi quay những cảnh bị tra tấn, lúc đó mình phải lăn xả vào vai diễn, chấp nhận bị đau đúng như nhân vật chứ không thể dùng kỹ xảo thay thế hay giảm bớt được. Trước đó mọi người cũng làm công tác tư tưởng cho em, nhưng không thể hiện ra mặt để tránh cho em bị lo lắng quá.

Em vẫn nhớ như in hôm đấy vào trong phòng kín để quay những cảnh tra tấn. Nhìn xung quanh thấy thùng nước, dây rợ, đất cát... hình dung ra lát nữa mình sẽ phải làm như thế nào, tự nhiên cảm xúc ứ lên, một phần là cảm xúc của nhân vật, một phần là xót bản thân, em ra một góc ngồi khóc. Vừa khóc vừa lẩm bẩm nghĩ bụng “không cái dại nào bằng cái dại nào, tự nhiên mang xác đi hành”. Khóc xong xuôi lại vào quay. (cười)

- Khi phim lên sóng, phản ứng của người thân trong gia đình thế nào khi xem vai diễn Quỳnh búp bê của Phương Oanh ?

- Thường nhà em không dám xem những cảnh này hoặc đến cảnh đó thì quay mặt đi, các chị, bố mẹ bảo đợi khi nào em hết khổ mới xem. Người ngoài xem thì không sao, nghĩ cô này chỉ diễn thôi, nhưng những người thân của mình xem thấy xót nhân vật thì ít mà xót con cháu mình thì nhiều.

“Bị gạ gẫm ngoài đời tôi từ chối thẳng thừng”

- Quỳnh là vai diễn khó nặng về diễn xuất tâm lý, em nghĩ vì sao đạo diễn chọn em cho vai diễn này?

- Trước "Quỳnh búp bê", em đã hợp tác cùng đạo diễn Mai Hồng Phong qua hai phim, em nghĩ anh ấy chọn em vì biết em có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thứ hai là anh ấy đánh giá cao sự nghiên cứu kịch bản, nghiên cứu nhân vật của em.

Để chọn về nhan sắc, có nhiều diễn viên nữ khác đảm bảo được nhan sắc và độ tuổi cho nhân vật. Với em, anh ấy lo lắng nhất là độ tuổi của em, vì giai đoạn đầu Quỳnh mới 17, 18 tuổi mà em hơn nhân vật những 12, 13 tuổi. Tuy không thuyết phục về hình thức cô gái mới lớn nhưng anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào chất diễn của em. Rất may khi lên hình, tạo hình và cách diễn của em ăn khớp với nhân vật. Nếu chỉ đẹp mà diễn xuất không có chiều sâu sẽ không níu chân được khán giả vì khán giả bây giờ rất khó tính. Đến bây giờ thì đạo diễn rất vui vì lựa chọn này.

Cùng với đạo diễn, anh Đỗ Thanh Hải giám đốc sản xuất cũng biết em qua những phim trước rồi nên tin tưởng em có thể hóa thân vào nhân vật Quỳnh. Sau khi nhắm rất nhiều diễn viên cho vai diễn này, em vẫn là sự lựa chọn cuối cùng của ê-kíp.

- Đóng vai cô gái làng chơi trong bộ phim khai thác chủ đề nhạy cảm như “Quỳnh búp bê”, Phương Oanh có sợ sau khi phim phát sóng sẽ gặp phải những trường hợp bị gạ tình, sàm sỡ?

- Phim mới phát mấy tập đầu, tuy nhiên em có đọc những bình luận đánh giá của khán giả trong đó có cả những bình luận rất khiếm nhã. Thật sự lúc đọc được những câu như vậy em cũng có chút gì đó gợn. Đây là điều bản thân em không ngờ tới. Sau đó em nghĩ rằng, những bình luận như vậy cũng thể hiện nhân cách của người ta, đó là thuộc thành phần nào. Bởi vậy mình bơ đi để làm việc thôi.

Còn ngoài đời, nếu gặp trường hợp bị nhắn tin gạ gẫm thì em bơ, chặn đi thôi. Không chỉ riêng em mà rất nhiều nữ nghệ sĩ khác, kể cả họ không đóng vai nhạy cảm như thế này, đôi khi vẫn bị nhắn tin gạ gẫm, ngã giá.

Bản thân em trước đó khi đi làm người mẫu cũng gặp trường hợp như thế, khi đó mình chặn đi luôn, không để tâm đến nữa. Em cũng từng chia sẻ, thời gian làm mẫu em bị nhắn tin, không phải sim rác vì số rất đẹp, rằng có khách đi cafe ở khách sạn nọ khách sạn kia giá 500, 1000 USD, hoặc có những cuộc gọi nói rằng "sếp của anh rất thích em" và muốn thế nọ thế kia. Trường hợp như vậy em nói thẳng “xin lỗi anh, anh tìm nhầm người rồi”.

“Em và các chị Thu Quỳnh, Thanh Hương làm việc rất ăn ý”

- Ngay trước khi bộ phim lên sóng, Phương Oanh từng bức xúc chia sẻ việc bản thân bị thêu dệt những câu chuyện không hay “chấp nhận hở hang đóng cảnh nóng để có vai diễn”. Hiện tại sự việc này có tiếp diễn?

- Em không biết chính xác ai là người đơm đặt, có thể không phải đoàn em mà là đoàn khác, hoặc người bên ngoài, họ nghe câu được câu chăng rồi tự suy ra theo chiều hướng tiêu cực rồi tung tin thành những tin thất thiệt như thế. Đến bây giờ đoàn phim của em, những người em làm việc trực tiếp như đạo diễn, quay phim… mọi người luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Em nghĩ có thể trong quá trình quay phim ở hậu trường mọi người trêu nhau nhưng có những câu nói vào tai người không thích mình, hoặc người ta muốn nhân cơ hội này thêm bớt vào tam sao thất bản. Trong một câu chuyện chỉ cần ngữ điệu kể chuyện khác là tính chất câu chuyện thành khác rồi. Ví dụ chỉ cần một câu bông đùa “hôm nay cảnh quay cưỡng hiếp Oanh chấp nhận làm tới luôn, chấp nhận xé quần xé áo”, nếu là câu chuyện vui người ta sẽ nghĩ rằng à cái Oanh nó chấp nhận hy sinh cho vai diễn, làm sao để mang lại hiệu quả tốt nhất cho cảnh quay. Nhưng có những người lại suy nghĩ khác rằng phim này là phim về đề tài mại dâm nên diễn viên chấp nhận hở hang, đóng cảnh giường chiếu. Thông tin khi đó sẽ khác hẳn đi.

Tại sao em lên tiếng vào thời điểm đó, bởi vì phim của em đang lên sóng, em không muốn những người đó lợi dụng sự hy sinh cho vai diễn của em, chuyện vui của đoàn em trở thành câu chuyện xấu xí bị người ta bóp méo. Em nói như vậy để họ dừng hành động đó lại và ai đã từng nghe câu chuyện như vậy thì họ sẽ nhìn nhận khác.

- Là bộ ba diễn cùng nhau trong phim, Phương Oanh và Thu Quỳnh, Thanh Hương hợp tác với nhau thế nào? Oanh đánh giá thế nào về diễn xuất của hai nữ diễn viên này?

- Em và hai chị Thu Quỳnh, Thanh Hương làm việc với nhau rất ăn ý, tương tác hỗ trợ nhau nhiều. Trong phim, nhân vật Quỳnh và Lan (diễn viên Thanh Hương) ngày càng thân thiết chị em trên bến dưới thuyền, còn nhân vật My của chị Thu Quỳnh lại một mảng màu khác hoàn toàn, một cô gái thủ đoạn nanh nọc.

Với chị Thu Quỳnh, hai chị em từng đóng chung phim "Ngược chiều nước mắt". Đến phim này em rất thích tạo hình của chị Thu Quỳnh, thích sự đột phá mới mẻ của chị trong phim. Mỗi lần quay với nhau em rất thích thú. Vai diễn này của chị Quỳnh rất hay, tạo hình chuẩn, ăn vai. Chị ấy sẽ thành công ở vai diễn này.

Còn chị Thanh Hương đây là phim đầu tiên hai chị em làm việc với nhau. Chị ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, năng lượng lúc nào cũng tràn đầy. Làm việc với những người như vậy em cũng được cộng hưởng rất nhiều.

Còn ngoài đời, chị Hương đã có gia đình, chị Quỳnh cũng có con nhỏ và có những công việc ở đoàn nên chị em không có thời gian nhiều để ngồi tâm sự với nhau.

- Cảm ơn Phương Oanh về cuộc trò chuyện!