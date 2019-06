Phương Mai để lộ vòng 2 to bất thường sau công khai kết hôn

Sau khi chia sẻ về hôn lễ sắp được tổ chức, cộng đồng mạng càng dành sự quan tâm đặc biệt cho Phương Mai.

Mới đây, xuất hiện trong clip ngắn cảnh hậu trường một sự kiện Phương Mai tham gia, cô để lộ vòng hai lớn hơn mức bình thường khi đang tạo dáng chụp ảnh. Mặc dù đã khéo léo che vòng hai nhưng cộng đồng mạng ai cũng chú ý và họ không thể đứng ngoài những tin đồn.

Trước đó, Phương Mai gây bất ngờ khi hé lộ việc chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Tây vào 15/6. Chồng tương lai của Phương Mai là Marcin sinh năm 1985 mang quốc tịch Ba Lan. Cặp đôi đã gắn bó với nhau 1 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Trong khoảng thời gian quen nhau, Phương Mai không hề chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn trai lên mạng xã hội. Cô cũng đã sang Ba Lan gặp gia đình chồng sắp cưới và rất được lòng gia đình ông xã. Kế hoạch đám cưới vốn không nằm trong dự định của Phương Mai vì cô yêu cuộc sống độc thân, không thích sự ràng buộc tuy nhiên kể từ khi gặp người đàn ông này, cô nhận ra đây chính là một nửa hoàn hảo mà mình cần.

Hình ảnh hiếm hoi với ông xã được Phương Mai tiết lộ. Phương Mai cho biết sau đám cưới cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Hiện tại, cặp đôi đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời.



Người mẫu Phương Mai sở hữu gương mặt cá tính, thân hình quyến rũ, đặc biệt là vòng một nóng bỏng. Phương Mai là gương mặt nổi bật xuyên suốt những vòng thi của chương trình "Siêu mẫu Việt Nam 2012". Phương Mai nhận giải vàng khá thuyết phục khi luôn thể hiện hình ảnh người mẫu chuyên nghiệp, tự tin, đầy sức sống. Trước khi giành giải vàng "siêu mẫu Việt Nam 2012", Phương Mai từng lọt top 10 cuộc thi "Siêu mẫu châu Á", top 15 "Hoa hậu Thế giới người Việt". Phương Mai cũng được chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi "The look of the Year" ở Italia.

Có chỗ đứng vững chắc trong làng mẫu nhưng Phương Mai hoạt động tích cực với vai trò MC và tìm kiếm những vai diễn phù hợp để chứng tỏ khả năng diễn xuất.