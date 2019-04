Hành động đẹp của Mai Phương và những nghệ sĩ Việt mắc bạo bệnh

Lâu nay, nghệ sĩ Việt luôn chung tay giúp đồng nghiệp không may mắc bạo bệnh. Xúc động hơn câu chuyện là nghệ sĩ bị bệnh vẫn sẵn lòng san sẻ tiền ủng hộ với người cùng cảnh ngộ. Ví dụ như diễn viên Mai Phương. Ảnh: Doanh nhân pháp luật Mới đây, Mai Phương đã đến tham gia ủng hộ đêm nhạc giúp đỡ Hạnh An - cô con gái đang bị ung thư của đạo diễn Đỗ Đức Thành. Trong đêm nhạc, số tiền 70 triệu đồng được dành tặng cho Mai Phương cũng đang chữa bệnh ung thư. Ảnh: Doanh nhân pháp luật Tuy nhiên, Mai Phương kiên quyết từ chối. Cô nói muốn lấy toàn bộ số tiền ủng hộ ngược lại cho Hạnh An bởi cho rằng Hạnh An đang cần hơn cô. Cuối cùng, Bình Minh xin ý kiến khán giả và thống nhất số tiền sẽ chia đôi cho Mai Phương bị ung thư và Hạnh An. Ảnh: Gia đình Việt Nam Giống Mai Phương, nghệ sĩ Lê Bình dù bị ung thư nhưng vẫn sẵn lòng san sẻ với người cùng cảnh ngộ. Theo Vietnamnet, nam diễn viên khi nghe người bạn của mình đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan bị bệnh, ông nhét kịp vào túi người bạn một số tiền gửi đến nữ nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet “Hoàng Lan và tôi đều rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như nhau, thôi thì cùng đùm bọc nhau mà sống”, nghệ sĩ Lê Bình nói. Nam diễn viên còn tâm sự, ông và nghệ sĩ Hoàng Lan từng có cơ hội làm việc chung nhưng đã lâu không gặp nhau. Ảnh: Người lao động Ngoài hành động đẹp với nghệ sĩ Hoàng Lan, nghệ sĩ Lê Bình còn gây xúc động khi chia sẻ tâm nguyện rằng sau khi qua đời nếu số tiền quyên góp cho ông còn dư, ông muốn gửi lại cho Hội nghệ sĩ để giúp đỡ những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phụ nữ ngày nay Sinh thời, nhạc sĩ Trần Lập cũng từng khiến khán giả rơi nước mắt bởi tấm lòng nhân hậu. Năm 2015, khi bị đang mắc bệnh ung thư, anh được ủng hộ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, phần quà này lại được Trần Lập tặng cho Kim Loan bị suy thận. Ảnh: Khám phá "Tôi rất xúc động vì tình cảm của anh chị em nghệ sĩ và khán giả Sài Gòn. Khi gặp bệnh tật, khó khăn thì ai cũng cần giúp đỡ, hỗ trợ. Tôi xin nhận món quà này nhưng nhờ ban tổ chức trao lại cho Kim Loan. Hiện Kim Loan cần được giúp đỡ hơn tôi", Trần Lập nói. Ảnh: Saostar Ngoài Kim Loan, Trần Lập còn san sẻ tiền ủng hộ cho các bệnh nhi. Vào tháng 1/2016, sau liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa”, anh trích một phần doanh thu của chương trình cùng số tiền ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, bạn bè cho mình để giúp đỡ các bệnh nhi tại nơi anh điều trị bệnh. Ảnh: FBNV Trước liveshow, trong những ngày nằm trên giường bệnh, Trần Lập bày tỏ rằng khi chứng kiến các em bé mắc căn bệnh ung thư, anh cảm thấy bất lực vì chưa thể giúp được gì cho các em nhỏ. Ảnh: FBNV Tháng 3/2016, thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường qua đời. Sự ra đi của anh khiến nhiều người tiếc thương. Ngoài ra, khán giả còn khâm phục hành trình chống chọi bệnh tật của nam nhạc sĩ cũng như không thể nào quên hành động đẹp của anh với những người cùng cảnh ngộ. Ảnh: Pháp luật TP HCM Xem video "Mai Phương trải lòng về việc làm mẹ đơn thân". Nguồn Youtube/vtc

