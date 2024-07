Phương Linh xinh đẹp ở Đà Lạt, Khánh Vân gợi cảm dự sự kiện

Tin tức sao Việt 28/7: Nữ ca sĩ Phương Linh chụp ảnh xinh đẹp ở Đà Lạt. Ảnh: FB Phương Linh Trần Khánh Vân mặc gợi cảm, nổi bật ở một sự kiện. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh VânỐc Thanh Vân cùng các con chào tạm biệt Sài Gòn. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân Á hậu Huyền My check in ở Huế. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Kỳ Hân nói với chồng: "Về nhà thôi nào Mạc Hồng Quân". Ảnh: FB Han Ky Nguyen Hồng Loan hé lộ hậu trường phim. Ảnh: FB Huỳnh Hồng Loan Trịnh Kim Chi gửi lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật con nhé Nhi Trần yêu dấu. Luôn vui tươi, hạnh phúc và mọi sự may mắn, bình yên nha con". Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Hoa hậu Hà Kiều Anh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người em thân thiết. Ảnh: FB Ha Kieu Anh Minh Hương "Vàng Anh" xinh đẹp quyến rũ. Ảnh: FB Le Minh Huong

