Tóc Tiên mặc bikini gợi cảm, Mạnh Trường khoe ảnh con gái

Tin tức sao Việt 2/6: Tóc Tiên khoe ảnh bikini nóng hừng hực giữa nghi vấn mang thai. Mạnh Trường khoe ảnh con gái - bé Chíp - xinh đẹp trong buổi tiệc cuối năm học. NSND Thanh Lam khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên hôn phu. Diễn viên Diễm My 9X khoe hình ảnh thời bé. Ca sĩ Lệ Quyên tiết lộ không có stylist mà tự phối đồ đi diễn suốt 25 năm nay. Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng ảnh đẹp với chú thích: "Chào tháng Sáu". Diễn viên Huy Khánh tự hào khoe con trai đỗ Đại học Toronto, Canada. Hoa hậu Nông Thúy Hằng sành điệu dạo phố. MC Cát Tường make up sắc sảo. Hà Hồ khoe ảnh cũ của cặp sinh đôi Lisa - Leon nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Hương Giang bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân xoay quanh câu chuyện chọn đại diện thi Miss International Queen 2024. Trương Quỳnh Anh hạnh phúc tổ chức sinh nhật cho con trai.Xem video "Lý do khiến chuyện tình của Tim - Trương Quỳnh Anh tan vỡ". Nguồn HTV7

