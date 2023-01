Phùng Phước Thịnh mang gần 90kg hành lý sang Philippines thi Mister Tourism World

Xuất hiện ở sân bay, Phùng Phước Thịnh diện quần tây đen, phối với áo vest xanh từ NTK Ngô Quang Phong. Trong lần "mang chuông đi đánh xứ người" này, nam vương Phùng Phước Thịnh mang tổng cộng 5 vali, bao gồm 3 vali quần áo, 2 vali vật dụng cá nhân. Trong số này, nặng nhất là trang phục dân tộc hơn 20kg do NTK Lê Minh Nhật thực hiện. Phùng Phước Thịnh không khỏi xúc động cho biết, được ghi danh tại đấu trường quốc tế là một vinh hạnh với anh. Khi thấy mọi người đến chia vui khá đông đảo, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh cho hành trình sắp tới. Anh cho biết sẽ nỗ lực hết mình, vận dụng những gì đã chuẩn bị để không phụ lòng tất cả những tình yêu thương mà mọi người dành cho mình trong suốt thời gian qua. Phùng Phước Thịnh bày tỏ lần thi này anh khá áp lực vì lần đầu tiên tham dự cuộc thi quốc tế. Trước giờ lên đường, anh chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vì lần đầu tiên đi thi nam vương quốc tế vẫn nhận được tình yêu thương, đông đảo mọi người gửi lời chúc mừng. Thịnh sẽ làm hết sức để mang hình ảnh một người mẫu chuyên nghiệp, một đất nước Việt Nam xinh đẹp giới thiệu với bạn bè thế giới". Trong suốt thời gian vừa qua, Phùng Phước Thịnh đã tập trung luyện tập thể hình để có một ngoại hình hoàn hảo và rèn luyện kỹ năng trình diễn. Anh cũng chọn chế độ ăn uống hạn chế tinh bột, thêm nhiều rau xanh, trái cây trong các bữa ăn. Nam người mẫu thường xuyên rèn luyện thể hình, thuyết trình bằng tiếng Anh trước đám đông, chụp hình... cũng như chuẩn bị các trang phục thời trang chỉn chu để có thể là đại diện sáng giá của Việt Nam trên đấu trường quốc tế này. Trước khi chinh chiến quốc tế, Phùng Phước Thịnh được mời diễn First Face tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Thái Lan. Anh cũng đảm nhận vai trò giám khảo tại Hoa hậu Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long 2022 và chấm thi Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Du lịch HUFLIT năm 2022. Đến tiễn Phùng Phước Thịnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là bạn bè, người thân và người mẫu Huỳnh Võ Hoàng Sơn. Phùng Phước Thịnh sinh năm 1996, nặng 72 kg, số đo ba vòng 105-77-102 cm. Anh hiện là người mẫu tự do, nhà sáng lập một công ty về du lịch - sự kiện tại TPHCM. Phước Thịnh cho biết việc được đơn vị giữ bản quyền chọn là thí sinh Việt Nam dự thi Mister Tourism World 2022 với anh là cơ hội lẫn thử thách. Mister Tourism World 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 5/2/2023. Cuộc thi sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị bên cạnh đêm thi bán kết, trang phục dân tộc và chung kết. Chung kết Nam vương Du lịch Thế giới lần thứ 6 sẽ diễn ra vào tối ngày 5/2 tại Manila, Philippines.Xem video "Người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Nguồn FPT Play

