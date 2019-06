Phúc Nguyễn công bố hợp đồng với Mâu Thủy, nói 5 tỷ là hoang đường

>>> Mời quý độc giả xem video "Mâu Thủy diễn thời trang". Nguồn Youtube/ Phunu&Giadinh:

Trong buổi gặp gỡ phóng viên tại Hà Nội trong dịp chuẩn bị cho buổi casting vòng sơ khảo phía Bắc của Mister Việt Nam, chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn chia sẻ về câu chuyện những lùm xùm với á hậu Mâu Thuỷ trong câu chuyện Mâu Thuỷ tố anh đòi 5 tỉ để đi thi Hoa hậu trái đất vừa qua.



- Tại sao anh không kiện khi cô ấy tố anh đòi 5 tỷ để đi thi Miss Earth?

- Để kiện thì Phúc sẽ không có thời gian làm việc đó, nhưng Phúc muốn mọi người thấy rõ hơn về việc này. Theo hợp đồng thì công ty của Phúc đầu tư hoàn toàn mọi chi phí cho Mâu Thuỷ và không có con số 5 tỷ đó. Phúc từng đề nghị có một buổi gặp gỡ báo chí ba bên nhưng phía Mâu Thuỷ im lặng.

Nếu như cô ấy cảm thấy lời mình nói là chính xác thì Mâu Thủy có đủ gan để ra gặp gỡ báo chí và đưa ra những bằng chứng xác nhận việc mình nói là đúng. Còn nếu như mà Mâu Thủy từ chối việc gặp gỡ báo chí thì câu trả lời đã nằm ở đó rồi!

-Vậy Mâu Thủy dựa vào đâu mà nói con số 5 tỷ đồng?

- Thời gian đầu, công ty đề xuất chi phí bản quyền là 25.000 USD, cô ấy và người quản lý đều đồng ý và xác nhận sẽ gửi chi phí bản quyền đó. Nhưng vài lần hứa hẹn là sẽ chuyển tiền bản quyền, cuối cùng phía người mẫu Mâu Thủy từ chối vì không có kinh tế để chi trả cho số tiền này.

Phúc Nguyễn muốn tìm người đại diện phải thực xứng đáng và xuất sắc cho nên tiếp tục mời Mâu Thủy đến công ty để hỗ trợ Mâu Thủy một cách tốt nhất, đi thi mà không tốn tiền, ngược lại Mâu Thuỷ phải trả quyền lợi bằng hình ảnh và khai thác hoàn lại đủ chi phí mà công ty đã đầu tư, có sự xác nhận của 3 bên.

Không biết Mâu Thủy có “ngây thơ” tính nhầm 25 ngàn đô thành 5 tỉ không? Hoàn toàn không có 1 lý do, dẫn chứng gì cho con số 5 tỷ đó cả.

Suy nghĩ tiếp theo là vì sao Thủy đưa con số này ra sau khoảng thời gian 1 năm sự việc đó đã diễn ra và cũng đồng với thời điểm bạn ấy chuẩn bị làm HLV một chương trình truyền hình thực tế. Trong showbiz, anh chị đã tiếp xúc việc này quá nhiều rồi, khi có sự kiện gì, người ta sẽ tìm lý do để hâm nóng lại.

- Từ lúc đó đến nay, Mâu Thủy và Phúc Nguyễn có liên lạc với nhau hay không?

- Giữa tôi và Thủy vẫn còn giữ kết bạn trên trang xã hội với nhau nhưng không liên lạc gì cả. Về phía Mâu Thuỷ, sau khi phát ngôn làm ảnh hướng đên uy tín của cả một công ty và sau đó lại chọn cách im lặng không dám đối chất, do điều này ảnh hưởng vì những người quan tâm sẽ nghĩ rằng công ty của Phúc Nguyễn không rõ ràng nên mình phải đưa mọi việc ra ánh sáng.

Mâu Thuỷ từng phát ngôn là tôi dựa vào cô ấy để PR công ty, việc này rõ ràng rất là mâu thuẫn vì chính cô ấy là người khởi xướng mọi việc.

- Trong bản hợp đồng, kinh phí đầu tư dự kiến là khoảng bao nhiêu?

Để đầu tư cho một người đi thi thì chi phí rất nhiều, ngoài việc bản quyền đóng cho đơn vị thì mình còn cần chuẩn bị trang phục, ekip huấn luyện… Số tiền để chuẩn bị cho một người đi thi là nhiều chứ không có ít.

- Vậy số tiền đầu tư cho Phương Khánh đi thi thì sao?

- Để nói một con số để đưa Phương Khánh đi thi thì sẽ không phù hợp vì mọi người sẽ nghĩ theo một hướng khác, thế nên về số tiền của Phương Khánh, Phúc sẽ không trả lời. Còn về trách nhiệm và quyền lợi giữa hai bên, Phúc và Phương Khánh vẫn chưa có một buổi nào để gặp nhau.

Phúc có mời Phương Khánh đến công ty rất nhiều lần bởi từ lúc Phương Khánh đi thi về Phúc và Phương Khánh vẫn chưa có buổi nào gặp nhau để tổng kết về trách nhiệm và quyền lợi.

- Hợp đồng của Mâu Thuỷ là hợp đồng bí mật hay công khai?

Đây là hợp đồng công khai và đến bây giờ công ty Leading Media vẫn giữ hợp đồng với Mâu Thủy và chưa có biên bản nào kết thúc hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng. Và vì mình chưa đi đến biên bản nên chưa có chi phí.

Cho đến sát ngày phải công bố đại diện đi thi Miss Earth, Mâu Thủy mới thông báo không đi thi và đưa ra lý do: lý do thứ 1 là đi thi sự may rủi quá lớn, không chắc chắn về giải thưởng, điều thứ 1 bạn ấy xác nhận là mặc dù công ty có đầu tư nhưng bạn ấy vẫn chưa tự tin.

Bản hợp đồng của hai bên Phúc Nguyễn và Mâu Thủy…

Chữ kí 2 bên xác nhận về mọi việc, theo đó trong đây không hề có khoản nào nhắc đến con số 5 tỷ đồng.



- Điều mà anh muốn nói với Mâu Thủy tại thời điểm này là gì?

- Điều mà Phúc muốn nói với Mâu Thủy tại thời điểm này là nếu như bạn hoạt động trong showbiz thì cái bạn cần là phải “mặn mòi” thông minh, còn nếu bạn vốn dĩ đã quá “nhạt” thì bạn có làm điều gì thêm nữa thì vẫn “nhạt”.

- Anh nghĩ thế nào về việc một người chỉnh sửa nhan sắc, tức là vẻ đẹp nhân tạo, nhưng vẫn đội vương miện…anh đánh giá thế nào?

- Trước đây khi mới bước vào nghề, Phúc nghĩ người đi thi sắc đẹp phải đẹp hoàn toàn tự nhiện, nhưng khi vào nghề đủ lâu rồi và tiếp xúc quá nhiều cuộc thi rồi, thì tôi thấy là nếu Việt Nam vẫn đi theo vẻ đẹp tự nhiên để thi với thế giới thì Việt Nam mình chỉ đứng vỗ tay cho người khác mà thôi, bởi vì trên thế giới việc sửa chữa sắc đẹp là việc bình thường, được công nhận và cho phép.

Với mỗi một cuộc thi, họ sẽ công bố sẵn luôn tiêu chí của họ, nếu họ không cấm thì mình được quyền. Cho nên việc thẩm mỹ hay không thẩm mỹ ở đây nó không có liên quan đến sức nặng của vương miện hay vị trí đó mà thuộc vào ban tổ chức cuộc thi cho hay không cho. Khi mình bước vào một cuộc chơi, nếu như mình không tìm cho mình cái bí kíp hoặc bí quyết đến cuộc thi đó thì mình sẽ rất thiệt thòi.

- Với việc chia sẻ của lần trước rằng anh muốn bên Khánh đến công ty để tổng kết lại chi phí quyền lợi và trách nhiệm thì bên Khánh đã không gặp anh, giờ anh có muốn Phương Khánh hồi lại những chi phí này?

- Thực ra những thông tin đó không phải Phúc muốn Phương Khánh hồi lại những chi phí đã đầu tư khi hai bên không còn làm việc với nhau, mà những chi phí này là chi phí Phương Khánh và ekip của Phương Khánh đã sử dụng tiền của công ty.

Nói nôm na là số tiền đó phía Phương Khánh mượn của công ty chứ không phải tiền đầu tư. Kể từ sau khi Phương Khánh đăng quang trở về Việt Nam đến thời điểm này thì Phúc và Phương Khánh chưa gặp nhau để thống nhất lại những việc này mặt dù công ty đã nhiều lần mời Phương Khánh đến làm việc.

- Số tiền đó anh ước tính là bao nhiêu?

- Chắc chắn là tôi chưa công bố được số tiền bởi vì phải ngồi lại tổng kết và có xác nhận của ba bên thì mới có con số cụ thể Phúc chỉ có thể khẳng định Phương Khánh chưa thanh toán cho công ty sau nhiều lần gửi lời mời làm việc.

- Khi đưa một người đẹp đi thi thì các anh được cái gì ví dụ là về tiền, chi phí… ?

- Mỗi một nhà đầu tư họ sẽ có một chiến lược riêng, có thể là kinh tế nhưng cũng có thể là thương hiệu, chiến lược đầu tư của Phúc là chinh phục những cuộc chơi mà người khác không chinh phục được.

- Có thể nói là Phúc Nguyễn chấp nhận những scandal để đổi lấy danh tiếng thì anh sẽ nói sao?

- Nói về scandal để lấy danh tiếng thì Phúc nghĩ là có những mặt lợi và những mặt hại ví dụ nếu không có scandal thì sẽ không có sự chú ý, nhưng cái hại đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình. Tôi sẽ không đến mức dại lựa chọn scandal để nổi tiếng nhưng mà Phúc phải công nhận một điều là tôi có sức hút của scandal.

Có lẽ scandal như vậy cứ xoay quanh Phúc mà không xoay quanh người khác, bởi vì những người khác chưa làm những việc tôi đang làm, đồng thời những việc tôi làm khá nhiều nên có nhiều rủi ro hơn người khác.

- Có người nói, môi trường showbiz ở miền Nam luôn tạo ra scandal để nổi tiếng trong khi miền Bắc có thể bình yên hơn và họ có thể sống chậm hơn, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Thực ra là môi trường showbiz miền Bắc không có nhiều cơ hội như môi trường showbiz miền nam. Hơn nữa, cách sống của người miền Nam có thể phóng khoáng hơn, nên đôi khi scandal họ lại thấy bình thường, trong khi người ngoài có thể thấy là bất thường. Những người có scandal đó họ vẫn ăn ngon, vẫn vui, thoải mái vì có thấy áp lực gì đâu…

