“Ông trùm” Phúc Nguyễn và mối quan hệ sóng gió với loạt mỹ nhân Việt

Gần đây, mối quan hệ giữa Phúc Nguyễn và Mâu Thủy trở nên căng thẳng. Ồn ào xuất phát từ việc Mâu Thuỷ tố mất suất thi Hoa hậu Trái đất 2018 vì không chịu chi 5 tỷ. Ảnh: FBNV Là người nắm bản quyền Hoa hậu Trái đất tại Việt Nam, Phúc Nguyễn đáp trả Mâu Thủy. Anh tố người đẹp thiếu trung thực, đố kỵ và kém thông minh. Ảnh: FBNV Theo Phúc Nguyễn, Mâu Thủy yêu cầu đi thi phải có danh hiệu nhưng bản thân anh không có quyền can thiệp nên Mâu Thủy đã tự rút lui. Ảnh: Vietnamnet Ông trùm hoa hậu còn tố Mâu Thủy khơi lại chuyện cũ để PR. Còn Mâu Thủy khẳng định cô không tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Ảnh: Vietnamnet Trước khi ồn ào xảy ra, Mâu Thủy và Phúc Nguyễn có mối quan hệ khá tốt. Tại một số sự kiện của ông bầu này, Mâu Thủy đã có mặt. Mối quan hệ giữa Phúc Nguyễn với Phương Khánh cũng đầy sóng gió. Khi Phương Khánh mới đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Phúc Nguyễn hết lời khen ngợi cô. Tuy nhiên sau đó, hai bên đã dừng hợp tác. Ảnh: Zing Tháng 1/2019, Phúc Nguyễn tuyên bố anh mất 10 tỷ để đưa Phương Khánh đến vương miện. Trong đó, có tiền tài trợ để đổi lại quyền lợi có người Việt làm giám khảo cuộc thi, hỗ trợ Phương Khánh giành giải. Ảnh: Saostar Về phía Phương Khánh, anh trai cô bày tỏ: "Anh Kiệt nói đã âm thầm bỏ ra 1 tỷ mua giải Miss Earth. Anh Phúc Nguyễn lại nói âm thầm bỏ ra 10 tỷ để có được một ghế giám khảo (trong 11 giám khảo) giúp Phương Khánh đoạt Miss Earth". Sau khi Phương Khánh vừa đoạt giải, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn "đề nghị em tôi mang 1 tỷ sang trả cho anh Kiệt. Nhận thấy sự vô lý nên chúng tôi không đồng ý trả". "Nếu anh Phúc và anh Kiệt đề nghị tôi cảm ơn 1 tỷ cho êkip vì mọi người đã hỗ trợ em tôi, chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, nói chúng tôi trả tiền để mua giải thì đó là một sự sỉ nhục trước sự cố gắng của em tôi". Ảnh: An ninh thủ đô Về phía Phúc Nguyễn, sau những lời chia sẻ của anh trai Phương Khánh đăng tải và khẳng định anh ghi giấy nợ đưa 1 tỷ để âm thầm mua giải, anh tỏ ra vô cùng bức xúc. Không chỉ phủ nhận, nói anh trai Phương Khánh dựng chuyện, ông bầu này còn mắng anh trai Phương Khánh "ăn cháo đá bát". Ảnh: Pose Năm 2011, Phúc Nguyễn cũng từng gây ồn ào khi tố Hoàng My vô ơn. Khi đó, Hoàng My đã tố ngược ông bầu cũ từng đề nghị cô tạo scandal với Ngọc Tình. Ảnh: Thế giới văn hóa Lùm xùm giữa ông bầu Phúc Nguyễn và Hoàng My trở nên nóng hơn khi Hoàng My dọa sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu ông bầu cũ tiếp tục vu khống, đặt điều về cô. Ảnh: FBNV Đáp trả Hoàng My, Phúc Nguyễn khẳng định sẵn sàng cùng Hoàng My đối chất trước pháp luật. Tuy nhiên, một thời gian sau, ồn ào cũng lắng xuống. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Mâu Thủy chia sẻ làm nhiều việc vì gia đình". Nguồn Youtube/vtc:

