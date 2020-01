Phản ứng của Phạm Hương khi bị tố PR mỹ phẩm kém chất lượng

Mới đây, Phạm Hương đăng status quảng cáo cho kem dưỡng trắng da do chính cô sản xuất kèm sản phẩm có tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đưa ra dẫn chứng cho thấy sản phẩm FOY từng bị Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo không nên sử dụng vì chất lượng không đảm bảo.



Theo một diễn đàn, nàng hậu tỏ ra rất bức xúc trước lời tố Phạm Hương PR mỹ phẩm kém chất lượng. "Chắc cũng có những đứa dơ bẩn quen rồi nhỉ? Cứ ở đấy mà ghen ăn tức ở đi nha. Ghê tởm", người đẹp đáp trả. Ngoài ra, Phạm Hương còn viết: "Cứ sống lương thiện, trời cao ắt tự có an bài".

Phạm Hương bị tố PR mỹ phẩm kém chất lượng. Phạm Hương bức xúc đáp trả lời tố.

Lời đáp trả của Phạm Hương hiện gây tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Phạm Hương là hoa hậu nên thận trọng về phát ngôn. “Kể cả có là hoa hậu hay không thì Phạm Hương vẫn là 1 người nổi tiếng, không nên thốt ra những từ như dơ bẩn hay ghê tởm”, một cư dân mạng bày tỏ quan điểm.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Hương vạ miệng. Cách đây 2 năm, khi được người hâm mộ hỏi về bí quyết làm đẹp, chân dài gốc Hải Phòng bất ngờ trả lời: “Đầu thai kiếp sau nha em". Nhiều khán giả cho rằng Phạm Hương trả lời thiếu suy nghĩ.

Hiện tại, trước nghi vấn PR mỹ phẩm kém chất lượng, Hoa hậu Phạm Hương chưa có lời giải thích rõ ràng nên lời bóc phốt vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.