Fan cười bò sao Việt bị bạn thân lầy lội đăng ảnh dìm hàng

Khởi My là một trong những sao Việt dìm hàng bạn thân chẳng kém cạnh ai. Cô từng đăng ảnh Đại Nhân tô son, kẻ mắt đậm. "Đáp trả" Khởi My, Đại Nhân đăng tải khoảnh khắc giả gái khó đỡ của Kelvin Khánh - ông xã của Khởi My. Sau Đại Nhân, Thanh Duy Idol không bỏ qua cơ hội "dìm hàng" Khởi My khi đang ngủ. Khởi My cũng chẳng phải dạng vừa. Cô đăng tải khoảnh khắc "xấu điên đảo" của Thanh Duy Idol khiến anh "câm nín". Đại Nhân cũng từng dở khóc dở cười khi Khởi My đăng tải hình ảnh anh giả gái được chụp bằng camera thường và cận cảnh gương mặt tới tận hàm răng. Trước hành động "dìm hàng" của Khởi My, Đại Nhân đăng tải hình ảnh cô bạn thân cũng chụp bằng camera thường và soi cận cảnh gương mặt như buồn ngủ. Thanh Duy từng nổi hứng đăng tải một loạt ảnh trong quá khứ của nhóm bạn thân showbiz Việt gồm: Isaac, Khởi My, Kelvin Khánh, Đại Nhân. Ít ai biết khoảnh khắc Phạm Hương đang ngủ được chụp bởi Lan Khuê. BB Trần được biết đến với biệt danh "thánh chơi dơ". Ngoài ra, anh còn chuyên "dìm hàng" các thành viên "Chạy đi chờ chi". Nghệ sĩ Tuyết Thu không chỉ đăng ảnh Thúy Diễm nằm ngủ vô tư trong hậu trường mà còn ăn hết đồ ăn của đồng nghiệp. Nhiếp ảnh gia Milor Trần đăng ảnh Tóc Tiên cười hở lợi hoặc tạo dáng khó đỡ khiến dân mạng không nhịn được cười. Ngô Kiến Huy chờ Trấn Thành ngủ để ghi lại khoảnh khắc khó đỡ của nam danh hài Việt.

