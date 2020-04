Phạm Băng Băng giàu nức tiếng, không ngờ sa cơ bị cả hot girl Vi Á "phũ"

Năm 16 tuổi, mặc dù bị trượt vai chính Hạ Tử Vy mà chỉ được nhận vai nàng hầu Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, nhưng vì bộ phim quá gây tiếng vang nên Phạm Băng Băng ngay lập tức nổi tiếng sau đó. Sự nghiệp của Phạm Băng Băng cũng từ đó thành công không ngừng. Năm 2003, Phạm Băng Băng lại ghi dấu ấn với vai nữ chính trong Cell Phone (Điện thoại di động) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Nhờ vai diễn này cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở giải Bách Hoa lần thứ 27. Cô còn tham gia một số bom tấn Hollywood như X-Men: Days of Future Past (ảnh). Liên tiếp những thành công trong sự nghiệp từ truyền hình tới điện ảnh đã giúp Phạm Băng Băng tự tin mở studio riêng của mình vào năm 2017. Năm 2018 nàng Hoa đán lại mở một trường nghệ thuật ở Bắc Kinh. Năm 2010, Phạm Băng Băng đã trở thành ngôi sao dưới 30 tuổi có thu nhập cao nhất Trung Quốc. Năm 2016, với thu nhập 17 triệu USD, Phạm Băng Băng được tạp chí Forbes xếp thứ 5 trong danh sách Nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Điều vinh dự nữa là, cô là ngôi sao nữ châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này. Năm 2017, Phạm Băng Băng còn đứng đầu danh sách Những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn. Theo tạp chí Hồ Nhuận, tổng tài sản của Phạm Băng Băng ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp lên đến 440 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng). Khối tài sản khổng lồ này của ngôi sao họ Phạm tới từ nhiều hoạt động kinh doanh như mở công ty, đóng phim, quay quảng cáo, đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đại diện thương hiệu. Cô là chủ sở hữu của nhiều bất động sản khắp đại lục và cả chuỗi khách sạn quanh các trường đại học ở nhiều thành phố tại Canada. Là triệu phú tiền đô nên Phạm Băng Băng đã từng tuyên bố: "Tôi không cần cưới đại gia, bởi tôi đã là đại gia của chính mình". Tuy nhiên, số tài sản mà Phạm Băng Băng đang sở hữu khiến nhiều người đặt câu hỏi. Năm 2018, Tân Hoa Xã đưa tin của Tổng cục thuế Trung Quốc và Cục thuế Giang Tô kết luận về những cáo buộc liên quan đến vụ việc Phạm Băng Băng trốn thuế. Theo thông tin ban đầu, cô phải nộp phạt tới hơn 479 triệu Nhân dân tệ, tương đương 69,74 triệu USD và đóng hơn 255 triệu NDT, tương đương hơn 37 triệu USD là số tiền thuế đã trốn. Tổng cộng cô phải nộp hơn 106 triệu USD. Tuy vậy, theo một nguồn tin khác từ Sina cho biết, số tiền cô phải nộp có thể lên đến 130 triệu USD. Sau khi phải nộp tiền phạt thuế, theo ước tính của Celebrity Net Worth, tổng tài sản của nữ diễn viên sinh năm 1981 là khoảng 100 triệu USD (hơn 2000 tỷ đồng). Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng. Scandal trốn thuế khiến Phạm Băng Băng không còn ở vị trí sao hạng A Cbiz nữa. Lối sống xa hoa trước đây cũng được Băng Băng thay đổi dần. Cô sống giản dị hơn, mặc đồ cũ, không đi xe sang, không xuất hiện trên các thảm đỏ sự kiện và ít thấy trên truyền thông. Ngôi sao màn ảnh một thời của Cbiz giờ đây phải tìm mọi cách để lấy lại hào quang trước đó. Cô chấp nhận tham dự các sự kiện quy mô nhỏ. Tuy nhiên khán giả vẫn phản đối khi thấy cô xuất hiện trong các chương trình, sự kiện. Chưa hết, họ Phạm còn phải mời hot girl Vi Á, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc, cùng livestream để lôi kéo sự chú ý của khán giả. Nhưng dù đã hạ mình ngỏ lời nhưng Băng Băng đã vị Vi Á từ chối. Không được sự ủng hộ của khán giả nữa nên ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách cũng không còn nhận được hợp đồng làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2019, Phạm Băng Băng nói: “Chẳng ai có thể mãi thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ đây lại là điều tốt với tôi, làm tôi tĩnh lặng lại, nghiêm túc suy nghĩ quãng đời tiếp theo tôi sống thế nào". Ngoài scandal trốn thuế, đời tư của Phạm Băng Băng cũng thật lắm scandal và thị phi. Trước khi hẹn hò lâu dài với nam diễn viên Lý Thần, Phạm Băng Băng còn bị nghi ngờ hẹn hò với một loạt các ngôi sao trong làng Cbiz như: Hồng Kim Bảo, Lục Nghị, Lý Giải, Vương Học Binh, Trương Vệ Kiện, Vương Học Kỳ (ảnh), Lý Trị Đình. Chưa hết, người đẹp họ Phạm còn dính tin đồn có đại gia chống lưng và cặp đại gia để trục lợi như Giám đốc điện ảnh Giả Vân, giám đốc công ty Hoa Nghị - Vương Trung Lỗi, “ông trùm” Dương Thụ Thành, nhân vật lừng lẫy trong giới giải trí Hong Kong Hồng Kim Bảo (ảnh). Chỉ đến khi Phạm Băng Băng chính thức hẹn hò với nam diễn viên Lý Thần vào năm 2015 thì những thị phi về tình trường của cô mới kết thúc. Thế nhưng vào ngày 27/6/2019, sau 4 năm hẹn hò, Phạm Băng Băng bất ngờ xác nhận thông tin cô đã chia tay bạn trai Lý Thần. Mới đây, sau gần một năm chia tay Lý Thần, nữ hoàng thị phi lại dính tin đồn hẹn hò với stylist Trương Soái. Hai người là bạn bè thân thiết nhiều năm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau sau khi người đẹp 39 tuổi chia tay Lý Thần. Xem video "Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay". Nguồn Youtube:

Năm 16 tuổi, mặc dù bị trượt vai chính Hạ Tử Vy mà chỉ được nhận vai nàng hầu Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, nhưng vì bộ phim quá gây tiếng vang nên Phạm Băng Băng ngay lập tức nổi tiếng sau đó. Sự nghiệp của Phạm Băng Băng cũng từ đó thành công không ngừng. Năm 2003, Phạm Băng Băng lại ghi dấu ấn với vai nữ chính trong Cell Phone (Điện thoại di động) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Nhờ vai diễn này cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở giải Bách Hoa lần thứ 27. Cô còn tham gia một số bom tấn Hollywood như X-Men: Days of Future Past (ảnh). Liên tiếp những thành công trong sự nghiệp từ truyền hình tới điện ảnh đã giúp Phạm Băng Băng tự tin mở studio riêng của mình vào năm 2017. Năm 2018 nàng Hoa đán lại mở một trường nghệ thuật ở Bắc Kinh. Năm 2010, Phạm Băng Băng đã trở thành ngôi sao dưới 30 tuổi có thu nhập cao nhất Trung Quốc. Năm 2016, với thu nhập 17 triệu USD, Phạm Băng Băng được tạp chí Forbes xếp thứ 5 trong danh sách Nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Điều vinh dự nữa là, cô là ngôi sao nữ châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này. Năm 2017, Phạm Băng Băng còn đứng đầu danh sách Những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn. Theo tạp chí Hồ Nhuận, tổng tài sản của Phạm Băng Băng ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp lên đến 440 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng). Khối tài sản khổng lồ này của ngôi sao họ Phạm tới từ nhiều hoạt động kinh doanh như mở công ty, đóng phim, quay quảng cáo, đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đại diện thương hiệu. Cô là chủ sở hữu của nhiều bất động sản khắp đại lục và cả chuỗi khách sạn quanh các trường đại học ở nhiều thành phố tại Canada. Là triệu phú tiền đô nên Phạm Băng Băng đã từng tuyên bố: "Tôi không cần cưới đại gia, bởi tôi đã là đại gia của chính mình". Tuy nhiên, số tài sản mà Phạm Băng Băng đang sở hữu khiến nhiều người đặt câu hỏi. Năm 2018, Tân Hoa Xã đưa tin của Tổng cục thuế Trung Quốc và Cục thuế Giang Tô kết luận về những cáo buộc liên quan đến vụ việc Phạm Băng Băng trốn thuế. Theo thông tin ban đầu, cô phải nộp phạt tới hơn 479 triệu Nhân dân tệ, tương đương 69,74 triệu USD và đóng hơn 255 triệu NDT, tương đương hơn 37 triệu USD là số tiền thuế đã trốn. Tổng cộng cô phải nộp hơn 106 triệu USD. Tuy vậy, theo một nguồn tin khác từ Sina cho biết, số tiền cô phải nộp có thể lên đến 130 triệu USD. Sau khi phải nộp tiền phạt thuế, theo ước tính của Celebrity Net Worth, tổng tài sản của nữ diễn viên sinh năm 1981 là khoảng 100 triệu USD (hơn 2000 tỷ đồng). Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng. Scandal trốn thuế khiến Phạm Băng Băng không còn ở vị trí sao hạng A Cbiz nữa. Lối sống xa hoa trước đây cũng được Băng Băng thay đổi dần. Cô sống giản dị hơn, mặc đồ cũ, không đi xe sang, không xuất hiện trên các thảm đỏ sự kiện và ít thấy trên truyền thông. Ngôi sao màn ảnh một thời của Cbiz giờ đây phải tìm mọi cách để lấy lại hào quang trước đó. Cô chấp nhận tham dự các sự kiện quy mô nhỏ. Tuy nhiên khán giả vẫn phản đối khi thấy cô xuất hiện trong các chương trình, sự kiện. Chưa hết, họ Phạm còn phải mời hot girl Vi Á, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc, cùng livestream để lôi kéo sự chú ý của khán giả. Nhưng dù đã hạ mình ngỏ lời nhưng Băng Băng đã vị Vi Á từ chối. Không được sự ủng hộ của khán giả nữa nên ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách cũng không còn nhận được hợp đồng làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2019, Phạm Băng Băng nói: “Chẳng ai có thể mãi thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ đây lại là điều tốt với tôi, làm tôi tĩnh lặng lại, nghiêm túc suy nghĩ quãng đời tiếp theo tôi sống thế nào". Ngoài scandal trốn thuế, đời tư của Phạm Băng Băng cũng thật lắm scandal và thị phi. Trước khi hẹn hò lâu dài với nam diễn viên Lý Thần, Phạm Băng Băng còn bị nghi ngờ hẹn hò với một loạt các ngôi sao trong làng Cbiz như: Hồng Kim Bảo, Lục Nghị, Lý Giải, Vương Học Binh, Trương Vệ Kiện, Vương Học Kỳ (ảnh), Lý Trị Đình. Chưa hết, người đẹp họ Phạm còn dính tin đồn có đại gia chống lưng và cặp đại gia để trục lợi như Giám đốc điện ảnh Giả Vân, giám đốc công ty Hoa Nghị - Vương Trung Lỗi, “ông trùm” Dương Thụ Thành, nhân vật lừng lẫy trong giới giải trí Hong Kong Hồng Kim Bảo (ảnh). Chỉ đến khi Phạm Băng Băng chính thức hẹn hò với nam diễn viên Lý Thần vào năm 2015 thì những thị phi về tình trường của cô mới kết thúc. Thế nhưng vào ngày 27/6/2019, sau 4 năm hẹn hò, Phạm Băng Băng bất ngờ xác nhận thông tin cô đã chia tay bạn trai Lý Thần. Mới đây, sau gần một năm chia tay Lý Thần, nữ hoàng thị phi lại dính tin đồn hẹn hò với stylist Trương Soái. Hai người là bạn bè thân thiết nhiều năm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau sau khi người đẹp 39 tuổi chia tay Lý Thần. Xem video "Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay". Nguồn Youtube: