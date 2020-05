Pha Lê tá hỏa khi bị trộm sạch nữ trang kim cương, điện thoại

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê cho biết, Pha Lê bị trộm tài sản. Theo đó, vào tối ngày 19/5, bà bầu mở tủ kiểm tra thì phát hiện không còn nữ trang kim cương cùng điện thoại iPhone 10. Nữ ca sĩ quả quyết cho rằng thủ phạm là người trong nhà.



Trong cuộc trò chuyện với Anh Đức, Pha Lê tiết lộ, sau khi viết về một nhân viên, cô mới sực nhớ người này có phải quẫn quá làm liều nên chạy ra mở tủ thì tài sản không còn. “Chắc chắn là người trong nhà lấy! Mất tiền không tiếc nhưng niềm tin quá lớn”, Pha Lê nói thêm.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả khuyên Pha Lê báo công an để tìm ra kẻ trộm: “Nghi ai thì báo công an điều tra để rõ trắng đen”, “Đi báo công an đi chị, cho họ điều tra, giống Nhật Kim Anh hồi trước”. Hiện tại, Pha Lê chưa có thêm bất kỳ chia sẻ nào về việc bị kẻ gian lấy tài sản.

Pha Lê bị mất trộm.

Thực tế, không ít lần Pha Lê bị tai bay vạ gió. Năm 2018, nữ ca sĩ kẻ xấu đục thủng kính xe hơi lấy trộm đồ tại bãi xe. "May mắn là đồ trên xe vẫn còn nguyên. Cả bãi xe để đó mỗi xe mình bị đục còn các xe khác không sao là hiểu rồi đó", nữ ca sĩ chia sẻ.

Năm 2017, Pha Lê bị cướp giật túi xách. Theo An ninh thế giới, khi dừng xe, cháu gái của nữ ca sĩ xuống xe trước, có cầm 2 túi xách. Đúng lúc này, 1 nam thanh niên đi xe gắn máy chạy ép sát, giật 2 chiếc túi rồi rồ ga tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, Pha Lê đến công an địa phương trình báo.

Pha Lê cho hay, 1 trong 2 túi xách bị cướp giật là túi xách cá nhân, bên trong có số tài sản gồm: 60 triệu đồng, hộ chiếu, giấy tờ quan trọng và nhiều thẻ ngân hàng. Đáng nói hơn, vì bị cướp giật giấy tờ mà Pha Lê không thể đi Mỹ như dự tính để tham gia sự kiện.