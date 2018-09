Ồn ào An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng: Vũ Hà phát ngôn “lạ“

Theo Vũ Hà, người thường "diễn" thì chả ai quan tâm nhưng 3 nhân vật chính An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng trong câu chuyện đang gây ồn ào đều là diễn viên.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con". Nguồn Youtube/ BHD:

Ngày 14/9, An Nguy và Kiều Minh Tuấn thừa nhận đang yêu khiến Vbiz dậy sóng. Trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, An Nguy bật khóc thừa nhận bản thân có lỗi khi rung động trước Kiều Minh Tuấn. Sau khi kết thúc ghi hình cho bộ phim diễn cặp với Kiều Minh Tuấn, cô đã lập tức quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với bạn diễn. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng nhận lỗi về mình khi đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và An Nguy không thể nào thoát ra được.



An Nguy bật khóc thừa nhận yêu Kiều Minh Tuấn.

Trước thông tin này, hầu hết khán giả đều chỉ trích Kiều Minh Tuấn bởi anh từng chứng tỏ bản thân "chuẩn soái ca", thề chung thủy khi yêu Cát Phượng. An Nguy cũng bị lên án khi bị xem là kẻ thứ 3, xen vào chuyện tình cảm của người khác.



Ngoài ra, câu chuyện của An Nguy – Kiều Minh Tuấn cũng bị nghi là một chiêu PR phim sắp ra mắt trong tháng 9 này của cặp đôi diễn viên chính. Nhiều khán giả, nghệ sĩ tỏ ra bức xúc vì không hài lòng với việc nghệ sĩ mang chuyện tình cảm lên mặt báo.

Cặp đôi bị nghi mang chuyện tình cảm ra PR phim sắp ra mắt.

Ca sĩ Vũ Hà, người có hơn 20 năm hoạt động showbiz, mới đây cũng lên tiếng về ồn ào chuyện tình tay 3 giữa Kiều Minh Tuấn – An Nguy – Cát Phượng . Theo nam ca sĩ, cuộc đời là một sự kiện lớn, mỗi người sẽ diễn một vai khác nhau.



“Họ đã diễn xuất sắc cho cả phim họ đóng lẫn cả bên lề cuộc đời, nội dung phim thật hay giả chỉ có 3 nhân vật chính biết mà thôi. Thế là khán giả trách móc họ đem chuyện tình cảm ra PR. Kẻ chửi nam chính là vô ơn bạc tình, nữ chính mặt dày trơ trẽn… Tôi thì chỉ thấy buồn cười lắm lắm luôn”, Vũ Hà bộc bạch.

Vũ Hà khuyên khán giả nên bình tĩnh trước scandal của nghệ sĩ.

Theo giọng ca “Um Si La Bum”, trong vụ việc này, khán giả là người cần bình tĩnh và công tâm nhất. Bởi chuyện đời tư của nghệ sĩ luôn được công chúng quan tâm, theo dõi. Song có những chuyện chúng ta không phải là người trong cuộc thì khó có thể biết rõ thực hư ra sao. Việc phán xét, phỏng đoán, đồn thổi... chỉ làm cho sự việc đi xa và tiêu cực.



“Trách cho những ai ngu ngơ thích đọc, nhiều chuyện, bàn tán chuyện tình cảm của những người nổi tiếng làm gì? Họ đã chìu lòng quí vị, tha hồ đọc, tha hồ có nhiều cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố, nhiều lắm cơ mà”, Vũ Hà nói thêm.

Trả lời báo chí giữa tâm bão scandal, Cát Phượng giữ tâm trạng bình thản. Nữ diễn viên hài không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn".