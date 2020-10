Nuôi 7 trẻ mồ côi, “bố bỉm sữa” Đỗ Mạnh Cường khéo thế nào?

Mặc dù đã nhận nuôi 6 em bé, nhưng mới đây, nhà thiết kế nổi tiếng Đỗ Mạnh Cường lại nhận nuôi thêm em bé thứ 7, bé Cà Phê. Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi Cà Phê, một em bé đã bị mẹ phá bỏ từ lúc 27 tuần tuổi, nhưng may mắn được cứu sống. “Nhìn hình ảnh bé mới ra đời tôi bị ám ảnh. Tôi không thể tưởng tượng được một đứa trẻ sinh ra 27 tuần tuổi lại có sức sống mãnh liệt như thế. Tôi quyết định nhận nuôi bé nhanh chóng. Nhiều người nói thôi hãy dành thời gian chăm sóc 6 bé ở nhà vì đã quá vất vả rồi, nhưng tôi có một sự linh cảm nào đó rất đặc biệt với bé”, NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ. Đỗ Mạnh Cường cho biết cả 7 đứa con nuôi, anh đều quyết định theo cảm xúc và không hề tính toán. Ngoài ra anh còn có người bạn đồng hành, tri kỷ ở bên anh suốt 13 năm qua, cùng chung tay chăm lo cho các con. Đỗ Mạnh Cường thuê 2 vú em, một nấu ăn, vệ sinh riêng để chăm sóc các con. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Đỗ Mạnh Cường mà các bé sau khi được anh nhận nuôi đều phổng phao, xinh đẹp. Bố Cường không chỉ lo cho con được ăn uống đầy đủ mà quần áo, đồ dùng cũng toàn hàng hiệu. Đỗ Mạnh Cường đã không tiếc tiền khi bỏ ra gần 700 triệu để mua một set túi hàng hiệu cho con gái nhỏ MyMy. Trước đó cô bé cũng được bố mua cho một chiếc túi Lady Dior phiên bản mini trị giá hơn 100 triệu đồng. "Giờ bố chỉ mong MyMy 18 tuổi nhanh nhanh để bố đưa đi shopping hết đúng 18 tỷ", nhà thiết kế họ Đỗ nói. Cô con gái Đen cũng không kém em khi được bố mua cho túi hàng hiệu trị giá hàng chục triệu đồng từ khi còn nhỏ. Ngoài chi mạnh cho các con về thời trang, Đỗ Mạnh Cường cũng không tiếc tiền cho con học trường tốt. Tất cả các con của NTK Đỗ Mạnh Cường được học trường song ngữ quốc tế từ bậc mầm non cho đến hết cấp 3. Mức học phí ở trường này khoảng 120 triệu-200 triệu/bé/năm. Vì nhận nuôi các con từ bé, nên Đỗ Mạnh Cường hiểu rõ cá tính từng bé và tôn trọng cá tính riêng của các con. Cô con gái Đỗ Phạm Linh Đan (Đen - ảnh trái) có cá tính mạnh mẽ nên Đỗ Mạnh Cường hướng con phát triển như một fasshionista nhí. Còn bé Đỗ Phạm Hà My (MyMy) có tính cách điệu đà nên được bố chiều chuộng như một nàng công chúa. Để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con về mọi mặt trong cuộc sống, ngoài sự trợ giúp của người bạn đồng hành, Đỗ Mạnh Cường giảm bớt chi tiêu cho bản thân. Xem video "NTK Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi trẻ mồ côi". Nguồn VTV24:

